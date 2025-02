El boxeador Jonathan Maicelo sorprendió a muchos al presentar en redes sociales a quien sería su nueva pareja sentimental. En el video, se le ve vestido con ropa deportiva, abrazando a una mujer que lucía una minifalda. La escena se tornó aún más llamativa cuando él la miró fijamente a los ojos y le dio un apasionado beso. Sin embargo, lo que más captó la atención de los usuarios no fue el romántico momento, sino un curioso detalle en el rostro de Maicelo, el cual rápidamente se convirtió en tema de debate en la caja de comentarios.

La presunta nueva novia del boxeador sería la modelo cubana Patty Rumbaud, quien llegó a Perú como parte del elenco de las ‘Chicas doradas’ de Mauricio Diez Canseco. Hace unas semanas, su nombre cobró notoriedad tras protagonizar un tenso enfrentamiento en ‘Magaly TV: la firme’ con la entrenadora brasileña Wigna Eribegue. Esta última la acusó de no pagarle el alquiler de un departamento donde, según afirmó, pasaba encerrada con Maicelo.

Notan detalle curioso en el video de Maicelo besando a una modelo

Tras la difusión del video en el que Jonathan Maicelo aparece besando a la modelo cubana Patty Rumbaud, cientos de usuarios no tardaron en reaccionar, pero no precisamente por el romántico momento. Lo que más llamó la atención fue el rostro del boxeador, que muchos aseguraron lucía “raro” y completamente diferente a como se veía antes.

"Él no es Jonathan Maicelo", "¿Es Maicelo o The Weeknd?", “Se ve raro, ya no parece Maicelo”, "No es Maicelo, es JB de ATV", "Se ve irreconocible", "¿Están seguros de que es Maicelo?", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Cabe recordar que Maicelo se sometió a una cirugía estética en la nariz, lo que, según muchos, habría cambiado por completo su apariencia. Incluso su exnovia, Samantha Batallanos, lo criticó duramente, señalando que no invirtió en un especialista de renombre. “Como si no tuviera plata para pagar un buen cirujano”, comentó semanas atrás.

Doctora ‘Fit’ reveló que le puso 15 jeringas a Maicelo

Semanas atrás, Jonathan Maicelo afirmó que solo se había sometido a una rinoplastia. Sin embargo, salió a la luz información que desmiente su versión. La reconocida especialista en estética, Dra. María Elena Leiva, más conocida como ‘Dra. Fit’, reveló que, además de la cirugía de nariz, el boxeador recibió 15 jeringas de ácido hialurónico en el rostro.

La especialista en estética reveló que aplicó 15 jeringas de ácido hialurónico en su rostro con el objetivo de definir su mandíbula y darle un aspecto más masculino. "Le puse ácido hialurónico en el contorno mandibular para lograr una masculinización facial, ya que su rostro era muy corto", explicó la profesional, detallando que este procedimiento buscó mejorar su estructura facial.