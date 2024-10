El reciente escándalo en torno a Magaly Medina y su participación en los premios Martín Fierro 2023 sigue dando de qué hablar. Todo comenzó cuando Laura Bozzo lanzó unas polémicas declaraciones en las que aseguró que Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, había financiado los pasajes de la periodista y su esposo, Alfredo Zambrano. Estas declaraciones provocaron una serie de reacciones que han puesto en duda la credibilidad de la versión de la conductora, quien presentó pruebas de que la producción del evento fue la que le proporcionó los boletos, algo que también ha sido cuestionado por Rodrigo González.

Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, ha sido uno de los más críticos en torno a este asunto, ya que señaló que la agencia de viajes encargada del traslado de Medina y su esposo podría ser "fantasma". Además, el exesposo de Laura Bozzo, Cristian Zuárez, ha alimentado la controversia al filtrar audios que comprometen a la conductora peruana en medio de este turbio incidente.

Rodrigo González cuestiona a Magaly Medina sobre la empresa de viajes

La controversia se intensificó cuando Rodrigo González, conductor del programa 'Amor y Fuego', expuso una serie de dudas sobre la agencia de viajes que gestionó los pasajes de Magaly Medina y su esposo a los premios Martín Fierro. Peluchín analizó las plataformas de la agencia Difference Travel, y mostró que la empresa tenía una mínima presencia en redes sociales, lo cual despertó serios cuestionamientos sobre su legitimidad.

Peluchín aseguró que es "raro" que una agencia de viajes tenga solo una publicación en Instagram desde el 2019 y cuente con apenas 47 seguidores. El conductor hizo hincapié en que Magaly Medina había presentado pruebas de que la producción de los premios cubrió el costo de los pasajes, que ascendían a casi 4 mil dólares, pero estos documentos también quedaron bajo la lupa.

El conductor expresó su escepticismo ante la situación y comentó: "Hay muchas cosas que se quedan en el aire". Además, subrayó que la historia tiene dos versiones, lo que genera más incertidumbre en torno a la veracidad de las declaraciones de ambos. "Hay dos versiones aquí", sentenció Peluchín, haciendo referencia a los testimonios contradictorios de Cristian Zuárez y Magaly Medina.

Cristian Zuárez filtra audio que expone a Magaly Medina

A raíz de las declaraciones de Laura Bozzo sobre quién había costeado los pasajes de Medina y su esposo, Cristian Zuárez, expareja de Bozzo, decidió aportar su propia versión de los hechos filtrando un audio comprometedor. En esta grabación se escucha una supuesta conversación del productor, Nei Guerrero, sobre el financiamiento de Magaly Medina y su esposo a los premios Martín Fierro.

"¿Cómo estás? Acabo de hablar con Magaly. Ella está en Ecuador, pero ya escuchó tu audio, y le mencioné que habíamos hablado. Si le interesa, solo me está pidiendo más información, como el pasaje, alimentación, estadía, esos detalles quiere saber con exactitud para pasarlos a producción", afirmó el argentino.

El argentino, quien ha tenido una relación tormentosa con Magaly, utilizó este audio para respaldar las declaraciones de Laura Bozzo, sugiriendo que Andrés Hurtado, amigo en común de ambos, habría pagado los pasajes. Sin embargo, Medina salió rápidamente a desmentir esta versión, mostrando lo que ella calificó como pruebas de que los costos habían sido cubiertos por la producción de los premios.

Zuárez, por su parte, no dio marcha atrás y continuó afirmando que Medina no fue del todo honesta en sus declaraciones, manteniendo su postura de que había una intervención externa en la organización del viaje. "Conseguí el teléfono de Ney Guerrero, me comuniqué con él y le dije que estaba haciendo todas las coordinaciones para que ella participe en la premiación y me dijo que se lo iba a comentar. Luego le pasé el teléfono a Diego Suárez y después él hizo las gestiones correspondientes, pero el que menciona a Magaly soy yo", aseguró en una reciente entrevista.

Cristian Zuárez afirma que Magaly Medina obtuvo el premio Martín Fierro por él

En medio de toda la controversia, Cristian Zuárez no se limitó a hablar sobre los pasajes de Magaly Medina, sino que también reclamó parte del mérito por el premio Martín Fierro que la periodista recibió. En una reciente entrevista con un diario local, el exesposo de Laura Bozzo sostuvo que él fue quien impulsó la invitación de Medina al evento, asegurando que su rol fue clave para que la conductora se presentara en la ceremonia.

Zuárez afirmó que él había gestionado gran parte de la logística necesaria para que Magaly Medina y su esposo pudieran asistir a la premiación. Según sus palabras, trabajó de cerca con Diego Suárez, el organizador del evento, para coordinar los detalles del viaje y asegurar la presencia de la periodista peruana. “Fue un reto para mí llevar a Magaly a Miami, que esté en primera fila, y poder decirle en su cara que estaba ahí gracias a mí, a pesar de todo lo que dijo de mí en el pasado”, comentó el argentino.

A pesar de la compleja relación entre ambos, Zuárez explicó que no guarda rencor y que su única intención era demostrarle a Medina que, a pesar de sus diferencias, él había sido el intermediario para que pudiera recibir ese reconocimiento internacional. Sin embargo, lamentó que la 'Urraca' no lo haya agradecido por su intervención y la tildó de "malagradecida" en la entrevista, señalando que ni siquiera su esposo, Alfredo Zambrano, le dirigió la palabra tras ese encuentro.