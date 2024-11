El lunes 14 de octubre, 'Magaly TV, la firme' se vio envuelto en una gran controversia tras un sorpresivo anuncio. Magaly Medina, famosa por su estilo franco y directo, sorprendió a su audiencia al inicio del programa al hacer una confesión inesperada en vivo. Esto ocurrió después de que su DJ cometiera un error con un pedido musical de la conocida 'Urraca', dejando impactados a todos los televidentes.

"Es el colmo, yo voy a renunciar un día en vivo", advirtió Magaly Medina, dejando en claro que si los errores en su equipo de producción o en sus DJs persisten, ella podría tomar la radical decisión de dejar todos los cargos que ocupa dentro de su espacio televisivo.

Magaly Medina impacta con fuerte advertencia en vivo

La conductora Magaly Medina, quien recientemente se ha visto envuelta en una serie de acusaciones de Rodrigo González y Laura Bozzo, inició su programa del lunes 14 de octubre bailando y cantando la canción 'Alimaña', uno de los grandes éxitos del Grupo 5. Sin embargo, el DJ de 'Magaly TV, la firme' puso la pista musical en bucle, algo que no gustó para nada en la esposa de Alfredo Zambrano, quien tuvo una dura reacción en vivo.

"¿Por qué le haces esa a la música del Grupo 5? Por favor, DJ desorejado. ¿Por qué no dejas la canción correr y no la cortas de esa manera como un asesino en serio? ¡Hasta eso uno tiene que ver, todos los detalles de su programa, es el colmo, la verdad", indicó muy molesta Magaly Medina.

Acto seguido, la conductora peruana sorprendió a sus televidentes al revelar que si los errores dentro de su equipo de trabajo continúan, ella podría tomar una radical decisión que podría afectar el futuro de su programa. "Yo voy a renunciar un día en vivo, a ser la directora periodística, a ser la DJ, editora, redactora, reportera, en fin. ¡Gracias por darme la bienvenida de esta manera un lunes!", sentenció.

Magaly Medina despediría a su DJ por inesperado error

Tras esta dura advertencia, Magaly Medina también dejó entrever que despediría a su actual DJ por este nuevo error en pleno programa en vivo. "DJ 568, eliminado", añadió la popular 'Urraca', quien luego atinó a reírse ante esta revelación.

Cabe destacar que, a lo largo de su programa, Medina Vela ha tenido más de un problema con sus DJs. Hace unos meses, despidió a uno de sus sonidistas en vivo y, en otra ocasión, uno de ellos la acusó de maltrato laboral en sus redes sociales.

Magaly Medina se mostró bastante enojada al volver a experimentar fallas técnicas en su programa.

Magaly Medina manda indirecta a Rodrigo González y Laura Bozzo en 'Magaly TV, la firme'

Al empezar su programa del lunes 14 de octubre, Magaly Medina, fiel a su estilo, decidió responder a las críticas y cuestionamientos de Rodrigo González y Laura Bozzo con una de sus canciones favoritas del Grupo 5: 'Alimaña'. Lo peculiar de este momento fue escuchar a la 'Urraca' cantar a viva voz un extracto de la letra: "Envidia, me tienen envidia", cantó la conductora, previo al fuerte mensaje en contra de su DJ.

Esta indirecta se da en medio de las acusaciones de 'Peluchín' y Laura Bozzo. La 'Abogada de los pobres' la había acusado de viajar a la premiación de los 'Martín Fierro' con los pasajes que le habría comprado Andrés Hurtado, mientras que González también viene vinculando a la presentadora de ATV y su esposo, Alfredo Zambrano, con el popular Chibolín.

Magaly Medina respondió a Laura Bozzo tras acusaciones.

"Yo acá estoy porque creo que podemos decir la verdad. Si no hemos hecho nada malo, ¿por qué no podemos decir las cosas como son? No creo que sea un delito. Ahora, es sospechosa la actitud cuando tratas de esconder algo y no decir las cosas como son. Algo raro hay ahí, me parece extraño, supongo que hay temor", reveló Laura Bozzo.

"Ella las dos primeras semanas no ha tocado el tema, lo ha hecho coaccionada", dijo González, dejando entrever que algo más podría estar en juego.

