Magaly Medina inició su programa del lunes 14 de octubre respondiendo a todos sus detractores. La presentadora de 'Magaly TV, la firme' se tomó los primeros minutos de su espacio televisivo para contestarle directamente a Laura Bozzo, quien recientemente la vinculó directamente con Andrés Hurtado 'Chibolín', afirmando que fue el expresentador de Panamericana Televisión quien le habría comprado los pasajes a Miami para los Premios Martín Fierro a la 'Urraca' y su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

"Viene acá de chismosa barata", fue el fuerte comentario que Medina Vela mandó en contra de su colega peruana, además de recordarle su paso por la cárcel. "Fue una mujer encarcelada por odiadores", acotó en su defensa la conductora de ATV.

Magaly Medina enfrenta a Laura Bozzo por vincularla a Andrés Hurtado

Las acusaciones de Laura Bozzo en contra de Magaly Medina encontraron una contundente respuesta de la popular 'Urraca', quien, fiel a su estilo, no se quedó callada y cuestionó que la 'Abogada de los pobres' tenga como 'informante' a su expareja, Cristian Suárez. Además, la presentadora de ATV tildó de "chismosa barata" a la presentadora de televisión.

"Ella, precisamente, puede ser tan ligera de lengua, y atreverse a poner como el gran informador al hombre vividor más famoso de este país como lo fue Cristian Suárez, su expareja", indicó Magaly Medina, visiblemente molesta.

"Ahora, Laurita Bozzo, viene acá a ser de chismosa barata y echar a correr rumores, pero ¡por favor Laura! Si vamos a hablar, de echar a correr rumores, acá podríamos traer toneladas de rumores, no solo sobre mí, sino sobre mucha gente, pero esa no es la manera de hacer periodismo de espectáculos. Cuando se habla, se habla con pruebas a la mano. ¿Cómo me van a venir a decir a mí que Cristian Suárez dijo? ¿Quién es Cristian Suárez? Un pobre fracasado que solo vivió a expensas tuyas, Laura Bozzo", sentenció Magaly Medina.

Laura Bozzo cuestiona a Magaly Medina por negar vínculo con Andrés Hurtado

En una reciente aparición en el programa 'Amor y Fuego', Laura Bozzo volvió a causar polémica al defender a Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, mientras cuestionaba la actitud de Magaly Medina hacia él. Durante su entrevista con Rodrigo González, Bozzo no solo reafirmó su amistad con Hurtado, sino que también compartió revelaciones impactantes sobre el supuesto vínculo entre Andrés Hurtado y Magaly Medina.

Durante la conversación, Bozzo continuó defendiendo a Hurtado y manifestó su desconfianza hacia el sistema judicial peruano, comparándolo con el juicio que enfrenta por el caso de Alejandro Toledo, el cual le impide ingresar a Estados Unidos. En medio de esta controversia, Laura se preguntó: “¿Por qué el miedo? ¿Por qué no decir las cosas?”.

La presentadora mexicana añadió que su intención no es perjudicar a Medina, sino simplemente comentar lo que ha escuchado al respecto. “Yo acá estoy porque creo que podemos decir la verdad. Si no hemos hecho nada malo, ¿por qué no podemos decir las cosas como son? No creo que sea un delito. Ahora, es sospechosa la actitud cuando tratas de esconder algo y no decir las cosas como son. Algo raro hay ahí, me parece extraño, supongo que hay temor”, expresó Bozzo, conocida como la ‘Señorita Laura’.

Rodrigo González, quien moderó la charla, señaló que la situación de Magaly Medina es complicada, dado que ha evitado tocar el tema de Hurtado en su programa. González comentó que, pese a la supuesta enemistad con Chibolín, Medina ha cambiado de postura en las últimas semanas, lo cual genera suspicacias entre su público. “Ella las dos primeras semanas no ha tocado el tema, lo ha hecho coaccionada”, dijo González, insinuando que podría haber otros factores en juego.

Magaly Medina demandaría a Laura Bozzo por vincularla con Andrés Hurtado

Magaly Medina arremetió contra Laura Bozzo, acusándola de ser “irresponsable” por afirmar que Andrés Hurtado, conocido como Chibolín fue quien cubrió los costos de los pasajes para que ella y su esposo, Alfredo Zambrano, asistieran a los premios Martín Fierro en Miami, Estados Unidos. Medina explicó que Bozzo obtuvo esa información de Cristian Zuárez y subrayó que su colega debería confirmar sus fuentes antes de hacer tales declaraciones.

“Es increíble como Laura puede ser tan ligera al decir una información que le contó Cristian Zuárez (el exesposo de Bozzo) cuando siempre hemos sabido que Cristian Zuárez es fanfarrón. ¿Dónde están las pruebas? Creo que mi nuevo abogado (el Dr. Benji Espinoza) está preparando una carta rectificatoria para ella porque me parece risible intentar tirarme barro sin conocimiento de causa”, expresó Magaly Medina al diario Trome.

“Yo tengo todas las pruebas y las voy a mostrar esta noche (en su programa) para responderle a Laura para que cuando hable de mí lo haga con pruebas y deje de repetir rumores, porque rumores sobre mí puede haber miles, pero es parte de la leyenda negra con la que he crecido y no me molesta, pero en esta circunstancia hay que ser bastante irresponsable para decir una mentira de ese tamaño”, indicó la presentadora de ATV.

¿Quién pagó los pasajes de Magaly Medina y Alfredo Zambrano?

En la misma entrevista, Magaly Medina afirmó que los organizadores de los premios Martín Fierro fueron quienes cubrieron los gastos de los pasajes para asistir al evento en Miami. “A mí sí me invitaron los de los premios Martín Fierro y al principio no quería ir porque no sabía si iba a recibir la distinción, pero cuando me dieron indicios de que podría ganar, acepté y fueron ellos los que le pagaron los pasajes a una agencia con la que el canal trabaja”, explicó Medina, asegurando que tiene pruebas al respecto.

“Todo está en chats y documentado. No tengo por qué recibirle un regalo a nadie, no necesito que me compren los pasajes para viajar, creo que soy lo suficientemente exitosa en mi vida profesional y personal como para estar mendigando que alguien me pague los pasajes, eso no pasa. No sé por qué Laura, quiere vincularme a Chibolín, al tipo lo conozco como cualquiera que viene a mi programa, nunca le niego una foto a nadie, así tú seas un delincuente, no te lo voy a negar”, relató la presentadora al diario Trome.

