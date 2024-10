Durante el reciente programa ‘Magaly TV La Firme’, la periodista Magaly Medina desmintió a Laura Bozzo al presentar pruebas de que Andrés Hurtado no compró los pasajes para ella y su esposo Alfredo Zambrano, para asistir a los premios Martín Fierro en Miami; tal y como lo había asegurado en ‘Amor y fuego’ el último viernes 11 de octubre.



Magaly Medina desmiente a Laura Bozzo con pruebas



El pasado lunes 14 de octubre, el programa de Magaly Medina presentó pruebas que mostraban que fue Diego Suárez, el productor de los premios, quien organizó la compra de los pasajes e invitó a la ‘urraca’ a participar en el evento.



En el reportaje se detalló que, tras recibir la invitación, el asistente administrativo y el productor del programa, Patrick Llamo Aquezolo, coordinaron la compra de los boletos a través de una agencia de viajes asociada al canal desde hace años.

Magaly Medina cuestionó que Laura Bozzo recurriera a su ex Cristian Suárez como fuente de información. Foto: captura/ATV

Según los documentos exhibidos por el programa, la producción de los premios asumió un costo de casi 4 mil dólares para cubrir los pasajes de Magaly y su esposo.



“Me acuerdo de que sí venía con su marido, pero era exactamente igual que otra figura que venía de Argentina o Chile. La producción compró los pasajes de todas las figuras que vinieron y nadie puso plata personalmente”, contó Suárez.



Magaly Medina encaró a Laura Bozzo por vincularla a Andrés Hurtado



Las afirmaciones de Laura Bozzo contra Magaly Medina recibieron una respuesta firme de la presentadora, quien cuestionó que la conductora de televisión recurriera a su ex Cristian Suárez como fuente de información y, además, la llamó “chismosa barata”.

Magaly, visiblemente molesta, criticó la credibilidad de Suárez, describiéndolo como una figura aprovechada y poco confiable, en referencia a su relación pasada con Bozzo. "Ella, precisamente, puede ser tan ligera de lengua, y atreverse a poner como el gran informador al hombre vividor más famoso de este país como lo fue Cristian Suárez, su expareja", indicó Medina, visiblemente molesta.

La conductora enfatizó que el periodismo de espectáculos debe basarse en pruebas y no en rumores, desestimando las declaraciones de Suárez y llamándolo un “fracasado” que vivió a costa de Bozzo.

"Ahora, Laurita Bozzo, viene acá a ser de chismosa barata y echar a correr rumores, pero ¡por favor, Laura! Si vamos a hablar, de echar a correr rumores, acá podríamos traer toneladas de rumores, no solo sobre mí, sino sobre mucha gente, pero esa no es la manera de hacer periodismo de espectáculos. Cuando se habla, se habla con pruebas a la mano. ¿Cómo me van a venir a decir a mí que Cristian Suárez dijo? ¿Quién es Cristian Suárez? Un pobre fracasado que solo vivió a expensas tuyas, Laura Bozzo", sentenció Magaly Medina.



¿Qué dijo Laura Bozzo sobre Magaly Medina?



Laura Bozzo reveló que discutió con su ex, Cristian Suárez, sobre el comportamiento de Magaly Medina respecto a Andrés Hurtado, encontrándolo sospechoso. La expresentadora de Televisa afirmó que el argentino le comentó que le pareció raro que la ‘urraca’ hable mal de Chibolín.



“Con Cristian hablo permanentemente y me comentó, estábamos hablando del caso de Andrés. Me dijo que le parecía raro que Magaly hablara mal porque Magaly había ido con él (Andrés Hurtado) a los premios”, dijo.

Además, señaló que Suárez le aseguró que, según su conocimiento, Hurtado o su agencia fueron quienes cubrieron los pasajes de Magaly y su esposo para asistir a los premios Martín Fierro, resaltando que este fue el relato textual que recibió de Cristian.



“Los premios no pagan pasajes, pero la agencia o Andrés le pagó el pasaje a ella y a su marido. Andrés le pagó a ella y a su marido, eso es lo que me dijo (Cristian). Eso es textual lo que pasó”, añadió Bozzo.