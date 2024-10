Sean ‘Puff Diddy’ Combs, conocido por su influencia en la industria de la música, se enfrenta a una de las crisis más grandes de su carrera. Recientemente, se filtraron imágenes y testimonios de fiestas organizadas por el rapero, en las que los invitados asistían sin ropa, según reveló la modelo Khloe Kardashian. Además, la estrella de Hollywood, Denzel Washington, aconsejaba a los asistentes abandonar el lugar cuando aparecía lo que él llamaba ‘El diablo’.

Por esa razón, la situación legal de Diddy se complica, sumado a que varios abogados han recopilado una serie de denuncias en su contra, siendo la última de estas el número 120. Las acusaciones incluyen abusos y agresiones sexuales, lo que ha generado un revuelo en los medios y en la opinión pública. Tras su reciente arresto, la madre del músico finalmente rompió su silencio, mostrando preocupación por el futuro de su hijo.

Madre de Sean Combs defiende al rapero

Sean Combs, también conocido como ‘P. Diddy’, se encuentra actualmente a la espera de un juicio penal tras haberle sido negada la fianza de $50,000. Recientemente, su madre, Janice Smalls Combs publicó una declaración a través de su abogada, Natalie G. Figgers, la cual fue compartida con 'The Hollywood Reporter'.

"Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras", escribió la madre de Combs. "Ser testigo de lo que parece un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para expresarlo con palabras", continuó.

Además, se sinceró sobre su hijo y aseguró que su hijo perfecto no es, pero cree en su inocencia. "No estoy aquí para presentar a mi hijo como perfecto porque no lo es. Ha cometido errores en el pasado, como todos nosotros". Cerró su defensa con: "Mi hijo no es el monstruo que han pintado y se merece la oportunidad de contar su versión. Sólo puedo rezar para estar viva y verlo decir su verdad y ser reivindicado".

¿Cómo eran las controvertidas fiestas de Sean P. Diddy?

En las imágenes filtradas recientemente, se pueden apreciar escenas de las famosas White Parties (fiestas de blanco) organizadas por P. Diddy, eventos reconocidos por su exclusividad y estricto código de vestimenta que requería a todos los asistentes vestir de blanco. En uno de los videos filtrados, se observa a mujeres divirtiéndose en columpios sobre piscinas, mientras que en otras escenas se muestra una cama gigante que, según algunos testigos, era utilizada para propósitos más oscuros durante las noches.

Estos elementos, que en su momento podrían haber sido vistos como simples excentricidades, ahora parecen estar vinculados con las actividades ilícitas por las cuales Sean Combs está siendo investigado.

Video de P. Diddy y Justin Bieber

Según las polémicas afirmaciones de la cantante Jaguar Wright, el famoso rapero Sean Combs habría comercializado una grabación privada, denominada la cinta 'Freak Off' ,donde aparecería con Justin Bieber, por la asombrosa cantidad de 500 millones de dólares en la dark web. Wright insinuó que esta transacción podría ser un signo de que P. Diddy está experimentando dificultades financieras.

"La última cinta de 'Freak Off' que se acaba de vender en la red oscura... se vendió por 500 millones de dólares. (...) Lo está vendiendo porque necesita el dinero", compartió Wriht sin señalar a los posibles compradores de la cinta. Además, la artista resaltó que Justin Bieber no sería el único cantante involucrado en la grabación, ya que figuras reconocidas como Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj y Drake también estarían vinculados, aunque hasta el momento ninguno de ellos ha hecho declaraciones al respecto.