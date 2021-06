Preocupado por el peligroso curso que habían tomado las conversaciones que en secreto mantenía con Vladimiro Montesinos, el comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje decidió consultar con un general de brigada en retiro, compañero de la promoción Héroes de Concepción, qué hacer ante lo que consideraba era un grave delito. El confidente confirmó que Rejas estaba en lo cierto al sospechar que Montesinos pretendía involucrarlo en un plan para supuestamente pagar sobornos de 3 millones de dólares a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Pero el compañero de promoción creyó conveniente recurrir a otro general del Ejército en retiro, con amplia experiencia política y muy buenos contactos. Alguien muy respetado en la institución castrense.

Una vez reunidos los tres, el veterano general en retiro consideró que Pedro Rejas debía hacer pública la trama de Vladimiro Montesinos y los fujimoristas. Pero recomendó que lo hiciera el excongresista Fernando Olivera Vega, porque era recordado por los peruanos por haber sido el que difundió el primer ’'vladivideo’' que dejó en evidencia la corrupción del fujimorismo. Olivera aceptó la propuesta del general. Sin embargo, cuando se presentó en la residencia de San Isidro, no estaba solo. Lo acompañaba el comandante en retiro Pedro Rejas Tataje.

A partir de las anotaciones que hicieron las personas que estuvieron presentes en el encuentro, La República reconstruyó la versión de Pedro Rejas sobre sus relaciones con Vladimiro Montesinos y el plan de este de interferir en las decisiones del JNE para intentar torcer la voluntad popular a favor de Keiko Fujimori.

Para acreditar que decía la verdad, Rejas enseñó a los presentes el teléfono celular en el que recibía las llamadas de Montesinos. El exasesor de inteligencia de Alberto Fujimori usaba a discreción el teléfono fijo del centro de reclusión. Las llamadas se hicieron más frecuentes después de la primera vuelta presidencial. El comandante Rejas también precisó que Montesinos se comunicaba desde otros tres teléfonos móviles, identificados como ’'Víctor May’', ’'V. Monterola’' y ’'V. May Luis Torres’'. Este diario obtuvo los números correspondientes.

La primera vez que Montesinos se comunicó con Pedro Rejas fue a fines del 2012. Montesinos lo contactó con un abogado de su defensora Estela Valdivia, quien lo llevó al centro de reclusión de la Base Naval. Según Rejas, Montesinos le dijo: ’'No te preocupes, no te revisarán ni te pedirán tu DNI’'. El exasesor presidencial sabía que el comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje era muy allegado a Alberto Fujimori, a quien visitaba con frecuencia en la Diroes. Y que era muy considerado por la familia, especialmente por Kenji Fujimori, con quien trabajó en una empresa de seguridad privada. Montesinos le habló de la situación del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero su verdadero objetivo fue darle un encargo: ’'Necesito comunicarme con el caballero (Alberto Fujimori). Quiero que le lleves un teléfono encriptado para conversar con él. Yo te voy a dar el teléfono’'. Conforme la versión de Rejas, trasladó personalmente el mensaje a Fujimori. Sin embargo, el ex jefe del Estado no aceptó la propuesta de Montesinos. No obstante, el vínculo entre Rejas y Montesinos no se rompió.

En marzo del 2021, el exjefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) nuevamente hizo contacto con Pedro Rejas. La llamada fue desde uno de los tres celulares que manejaba Montesinos. Este le avisa que lo llamaría una persona que se identificaría como ’'Carlos’'. Montesinos le explicó, según Rejas: ’'Debes reunirte urgente con él. ‘Carlos’ conoce los mejores equipos de inteligencia. Tiene equipos para enviar millones de mensajes por celular y redes sociales. Es lo que ahora se necesita. Tienes que avisarle al caballero (Alberto Fujimori). Es necesario que Keiko (Fujimori) pase a segunda vuelta y meta a 30 o 35 congresistas por lo menos’'.

Cuando Rejas creía que Montesinos exageraba, efectivamente lo llamó el tal ’'Carlos’', quien lo citó en la esquina de las avenidas La Molina y Constructores, y lo condujo a un edificio de oficinas. ’'Había como cien personas trabajando con computadoras. Parecían ‘troles’’', relató Rejas: ’'Luego ‘Carlos’ me dijo que ellos iban a poner los equipos y que solamente tenía que pagar al personal semanalmente. El objetivo era posicionar a la chica (Keiko Fujimori)’'. Rejas comprendió que Montesinos contaba con un equipo con el que respaldaba la campaña de Keiko Fujimori.

Después de la primera vuelta, el 19 de abril Montesinos volvió a comunicarse con Rejas desde otro celular. ’'El entorno de la chica (Keiko Fujimori) no está haciendo bien la campaña. Solo se fijan en el sector A y en el sector B’', le dijo. Montesinos sabía que Rejas estaba en contacto con Kenji Fujimori y, por intermedio de este, con Keiko Fujimori. El 11 de abril se produjo una invasión de terrenos en Lomo de Corvina, lo que para el exasesor presidencial era una excelente oportunidad para que la candidata de Fuerza Popular se dirigiera a los sectores populares. ’'Que vaya a Lomo de Corvina para que haga noticia. Que la chica (Keiko Fujimori) reparta bonos a la gente’', recomendó.

La siguiente llamada de Montesinos a Rejas fue para avisarle que su cuñado, el exoficial del Ejército Fernando Marino Panduro, más conocido como ’'Shushupe’', esposo de María Montesinos Torres; le entregaría un documento con propuestas para que las exponga durante el primer debate de Keiko Fujimori con Pedro Castillo.

Rejas entendió que Montesinos lo llamaba con frecuencia porque estaba relacionado con Alberto Fujimori y Kenji Fujimori y, por intermedio de este, con Keiko Fujimori.

Sin embargo, cuando salieron a la luz los audios que grabó Pedro Rejas, el vocero de Keiko Fujimori, Miguel Torres, rechazó cualquier relación con Montesinos.

No obstante, Pedro Rejas tiene evidencias de sus encuentros con Kenji Fujimori, entre audios, videos y fotografías. ’'Me llamó a su casa, donde me dijo que teníamos que poner el hombro contra el comunismo’', narró Rejas: ’'El 23 de abril, me volví a reunir con Kenji. Hablamos del apoyo a Keiko, pero él dijo que antes de hacerlo, primero ella tenía que disculparse’'.

Keiko Fujimori recibió el mensaje, y el 15 de mayo, en la casa de la madre de ambos, Susana Higuchi, anunció la reconciliación con su hermano Kenji Fujimori, quien entonces se sumó plenamente a la campaña para la segunda vuelta.

Pero el resultado adverso de la votación hizo cambiar el sentido de las conversaciones entre Rejas y Montesinos. Cuando este recomendó el pago de sobornos a tres miembros del JNE, el comandante Pedro Rejas Tataje empezó a grabarlo todo porque sintió que se estaba enredando en algo indebido, ilícito y prohibido.

Fiscalía cita a Montesinos y a Pedro Rejas por caso de audios

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos citó para el 7 de julio al comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje y para el 16 de julio a Vladimiro Montesinos Torres.

Para el 9 de julio, está prevista la citación para el abogado Guillermo Sendón Guerra, a quien Pedro Rejas grabó diciendo que se necesitaba 3 millones de dólares para pagar a tres miembros del JNE. Supuestamente Sendón era el enlace del renunciante miembro del JNE, Luis Arce Córdova, quien ha sido citado para el 19 de julio.

La Fiscalía también ha requerido la ejecución de una diligencia de inspección en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao, donde se encuentra Montesinos.

Avance

Verificación. Según la disposición de investigación preliminar de la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales, se busca determinar si el exmiembro del JNE Luis Arce Córdova, como dice el abogado amigo de Montesinos, Guillermo Sendón, era el contacto con el resto de integrantes del Jurado para pagarles supuestamente sobornos.

Continuará mañana.

El dato. Pedro Rejas Tataje ha relatado que Montesinos no solo lo llamó por el teléfono fijo del penal, sino por tres celulares de distinta numeración.

