Hildebrandt: “Contra todo y virtualmente todos, Castillo es el nuevo presidente de la República”

El periodista César Hildebrandt señaló en su semanario que las cifras oficiales de la ONPE y la tendencia de los pronunciamientos de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permiten señalar que el triunfo electoral le corresponde a Pedro Castillo, y es “definitivo e irreversible”.

“ Lo único que ha logrado el hampa fujimorista es demorar el pronunciamiento oficial del JNE y extender el clima lodoso de sus vidas a la atmósfera entera de la política peruana”, agregó.

El periodista manifestó que el fujimorismo quiere “embarrarlo todo” con el objetivo de que el próximo Gobierno no tenga legitimidad y, de esa manera, esté con los días contados. “¿Se prestarán a eso los partidos que, sumados, hacen mayoría en el nuevo Congreso? ¿Volverá el hampa fujimorista a dictar la agenda y trazar el rumbo? ¿Somos los peruanos una turba guiada por gentuza?”, se pregunta.

De igual forma, condenó al Partido Popular Cristiano (PPC) por haberse embarcado “en la aventura sediciosa que alientan los forajidos herederos del fujimorismo” y espera que el JNE no se preste a seguirle el juego a Fuerza Popular, ya que cada día que pasa, anotó, “es un día más para los preparativos del zarpazo armado y autoritario que se alienta desde la prensa podrida, los empresarios sin escrúpulos, los abogados del inmovilismo y la opinología conservadora”.

“La delincuente en flagrancia sabe que le espera la cárcel si no se blinda con la presidencia de la república. Para ella es de vida o rejas pedir asilo en palacio de gobierno y desmontar, en sus cinco años de mandato, el proceso de 15.000 folios seguido en su contra por lavado de activos y creación de una trama criminal con fachada de partido”, añadió.

“El Perú ninguneado mandó al diablo al Perú oficial”

El experimentado hombre de prensa también tuvo palabras para Pedro Castillo a quien lo calificó como “el peor candidato que podía tener la izquierda”, quien, sin embargo, “le ha ganado la elección” a Keiko Fujimori.

“¿Cómo fue eso posible? Hay respuestas complejas y eruditas, pero prefiero la más sencilla: el Perú ninguneado, más exasperado que nunca por la crisis de la pandemia, mandó al diablo al Perú oficial”, escribió.

Expresó también que “ contra todo y virtualmente todos, Castillo es el nuevo presidente de la república ” y que no habrá manera de negar la voluntad popular expresada en las urnas el domingo 6 de junio.

“Castillo es el presidente de la república del bicentenario y eso quizá pueda llamarse justicia. Un presidente andino y de pocas letras asume la presidencia de un país que pretendía que todos los Castillo de estas tierras esperasen otros 200 años para plantear un contrato social distinto”, comentó.

Le recuerda a Castillo que se votó por él y no por Cerrón

César Hildebrandt también le recordó a Pedro Castillo que el país ha votado por él y, en parte, para impedir que Keiko Fujimori llegue a Palacio de Gobierno. Agrega que no se ha votado “por el señor Vladimir Cerrón y su camarilla de rojos totalitarios que admiran el modelo cubano o suspiran por el ejemplo de Hugo Chávez”.

“El país no ha votado por Castillo para que un remedo del modelo cubano -estalinismo con playa Varadero y hoteles en manos del sobornado ejército- crea que ha llegado su hora. No, señor Cerrón: usted no puede subirse al podio ”, prolongó.

Y seguidamente indicó que, si Vladimir Cerrón hubiese sido el candidato, la “heredera de la corrupción habría celebrado la misma noche de la segunda vuelta”.

Asimismo, señala que el país ha votado por un cambio, uno que incluya una nueva Constitución a través de las vías legales y uno que “termine con el ‘estado empresarial’, la legislación plutocrática, la corrupción judicial y el abuso del capitalismo entendido como dominio aplastante de ricos sobre pobres”. Y, por último, Hildebrandt asegura que “un país saneado y viable” puede surgir de este resultado electoral.

Verónika Mendoza podría ser la primera ministra de Castillo

Por otro lado, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló que, en el entorno del profesor cajamarquino, “se vocea el nombre de Verónika Mendoza para el cargo de presidenta del Consejo de Ministros”.

La publicación señaló que una fuente cercana a Castillo les confirmó que la posibilidad de que “la excandidata presidencial de Juntos por el Perú sea considerada para el puesto de primera ministra ‘está abierta’”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.