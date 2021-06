Avelino Guillén, miembro del equipo técnico de Perú Libre y exfiscal supremo, conversó con La República y detalló cómo se trabajará en el aspecto de seguridad ciudadana en un eventual gobierno de Pedro Castillo y enfatizó que en las elecciones de segunda vuelta electoral de este domingo 6 de junio se enfrentarán la justicia y la impunidad.

¿Por qué decidió unirse a Perú Libre?

Inicialmente, quien se contactó conmigo fue la candidata a la vicepresidencia, la señora Boluarte. Por intermedio de ella me puse en contacto con el candidato Castillo y en una reunión en forma presencial me pidió formar parte de su equipo de técnico que iba a apoyar su campaña electoral. El pedido fue directamente por él y yo acepté esa petición.

En el último debate técnico enfatizó en la prevención del delito, ¿qué medidas plantea para hacer efectivo esto?

Frente a un hecho delictivo existen dos tipos de respuestas. Una respuesta de carácter represivo que vemos en los últimos años, que es el incremento de penas y que, en mi concepto, no ha tenido éxito que todos esperábamos. Y esto se advierte del propio análisis de los índices de crecimiento del fenómeno delictivo. Consideramos que, simultáneamente a una respuesta enérgica y represiva, se tiene que trabajar fuertemente el aspecto de la prevención . Esto se trabajaría desde identificar las zonas donde hay un mayor crecimiento de la actividad delictiva. En esas zonas hay que trabajar con capacitación a los jóvenes, una mayor incidencia en el aspecto educativo, actividades deportivas.

Hay un conjunto de medidas que se pueden desarrollar para frenar el incremento de la actividad delictiva, educación, conferencias, charlas en los colegios, vigilancia policial, identificación de zonas peligrosa, potenciar los equipos policiales, trabajo de inteligencia, entre otras medidas.

Durante el debate también mencionó una reestructuración de la Policía. Además de las mejoras que ya ha señalado, ¿qué otras cosas proponen realizar para que esto sea posible?

En primer lugar, hay que trabajar las estrategias de comunicación. La población tiene desconfianza en la Policía. La población no percibe que la Policía está trabajando bien. Hay un rechazo muy marcado. Entonces hay que reestructurar la Policía para mejorar el rol en su comunicación con la población. La población ve a la Policía como un organismo que no está atendiendo sus reclamos. Cuando van a presentar una denuncia, no los reciben, les hacen esperar horas. Eso desalienta. Entonces se tiene que reestructurar para colocar en todas las delegaciones de la Policía a los mejores oficiales, que sean líderes de la comunidad, que estén compenetrados con la comunidad.

Que se vea a la Policía no como una fuerza de ocupación, sino como un funcionario a tu servicio, a tu disposición para ayudarte. Hay que tener un mayor número de efectivos haciendo rondas preventivas para evitar la comisión de delitos . La presencia policial disuade esto. Implica también potenciar todas las unidades de investigación criminal a nivel nacional, sobre todo las que persiguen delitos de lavado de activos, contra el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Hace poco hubo un atentado narcoterrorista en el Vraem donde se asesinaron a 16 personas. ¿Qué plantean desde Perú Libre para combatir esto y prevenir que algo así suceda otra vez?

Para combatir eficazmente a los rezagos del terrorismo que todavía actúan en la zona del Vraem, lo fundamental es tener voluntad política de acabar con esta lacra y eso no se advierte en los últimos gobiernos. Estos 300 sujetos, liderados por este sujeto conocido como José Quispe Palomino, son guardaespaldas o chalecos del narcotráfico y están al servicio de cárteles de droga colombianos y brasileños. Lo primero que se quiere es voluntad política de acabar con esta banda narcoterrorista. Todo el aparato de inteligencia del Estado tiene que trabajar ahí, desarrollar operativos de cerca con la finalidad de ir cercando a esta banda criminal y aislarnos para que no se estén infiltrando en la población.

Así como el GEIN desarticuló al comité central de Sendero Luminoso, igualmente se tiene que diseñar un equipo lo suficientemente preparado para poder detectar los lugares donde estos sujetos se esconden. Acá que faltó voluntad política, no ha habido una voluntad real de acabar con esto.

¿A qué se debe esta falta de voluntad para enfrentar el terrorismo?

Después del 23 hubo dos o tres días de un intenso debate en la sociedad, presentaciones de las principales autoridades y después un silencio absoluto. Es porque hay una despreocupación por lo que ocurre al interior del país. Yo conversé con un veterano periodista y me dijo: “Esto dura 3 o 4 días. Al quinto día no se va a volver a hablar de este tema”. Han ocurrido hechos graves en el 2011, 2016, cada cierto periodo, y luego, silencio absoluto. Lo que no hay es una persistencia, una voluntad política para perseguir y desaparecer a estos rezagos de Sendero Luminoso.

El fujimorismo se jacta de haber acabado con una gran facción del terrorismo en nuestro país. ¿Considera que fue así?

Hay etapas en la lucha contra el terrorismo. Para mí, un hito fundamental fue cuando en 1990 se creó el GEIN, eso fue durante el Gobierno de Alan García. Este grupo desarrolló una labor muy importante. Yo reconozco el aporte del señor García Pérez en ese punto. Permitió ir desarticulando todos los niveles dirigenciales de Sendero Luminoso, hasta llegar a la captura del comité central, casi en su integridad. Eso fue un paso importante. También fue esencial la participación de las rondas campesinas, los comités de autodefensa, la población, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, pero hubo un grave error. Una vez que se capturó al comité central de Sendero Luminoso, el GEIN fue desactivado.

¿En eventual gobierno de Pedro Castillo se consideraría plantear medidas para que una persona investigada por algún crimen no pueda postular a un cargo público?

Creo que se tiene que hacer una profunda reforma política. Creo que de personajes o líderes que tengan acusaciones del Ministerio Público por graves hechos delictivos no deberían aceptarse su postulación. Es mi concepto. Va contra lo que nosotros aspiramos para lo que debe ser una democracia. La condición de la candidata Keiko Fujimori ha sido de alguna forma ocultado por un gran sector de la prensa. Se tiene que redactar un ordenamiento legal que señale que los candidatos a la presidencia son personas comprobadamente íntegras, sin antecedentes. Eso se tiene que discutir en el Congreso de la República.

¿Qué caracterizará a un posible gobierno de Perú Libre?

Un Estado anticorrupción, considerar a la corrupción como un crimen de Estado, trabajar con transparencia. La característica principal a la cual nosotros aspiramos es que sea un gobierno limpio, de gente honesta que esté dispuesta a servir al país . La idea es que se rinda cuentas a la ciudadanía del trabajo. Nosotros apostamos hacia eso, que sea un cambio radical en la forma de administrar el país. Los últimos cinco presidentes tienen problemas por corrupción. Nosotros queremos cambiar esa figura, que la gente no desconfíe de los actores políticos.

Por el lado contrario, ¿cómo cree que sería un posible gobierno de Keiko Fujimori?

Como lo hemos visto en los años 90, destruir la institucionalidad, intervención del Ministerio Público, Poder Judicial, restringir la libertad de expresión. Ellos tienen voluntad de permanencia. No lo pueden ocultar. Ellos llegan para quedarse. La fotografía de las principales instituciones del país en noviembre del año 2000 se va a repetir. La propia señora Keiko Fujimori ha dicho que su gobierno va a ser la continuidad del de su padre, por eso la mayoría de personas que forman parte de su equipo trabajaron con su papá. El partido que se juega este domingo va ser la justicia versus la impunidad, por que ellos van a buscar impunidad, que sus procesos se archiven .

