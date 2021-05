Con sus equipos técnicos presentados, las cartas están sobre la mesa. Los candidatos presidenciales de Perú Libre, Pedro Castillo, y de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, retomaron ayer sus recorridos por regiones, en busca de votos a falta de menos de tres semanas para el día crucial: los comicios del 6 de junio.

Castillo Terrones visitó Ayacucho. No obstante, temprano tuvo un percance, pues Víctor Rojas, integrante del comando de campaña de Perú Libre en esta región, sufrió un accidente y tuvo que ser trasladado de emergencia a un nosocomio.

Esto retrasó ligeramente las actividades del profesor cajamarquino, quien a partir de las 11 de la mañana estuvo en el distrito de Carmen Alto, en Huamanga, donde reafirmó su propuesta de cambiar la Constitución Política, a través de una asamblea constituyente.

El candidato deslizó algunos puntos que él considera importante incluir en una nueva Carta Magna: revocar al presidente y a los congresistas que no cumplan sus promesas.

“El pueblo pone a su gobierno y si el gobierno traiciona al pueblo, es el pueblo el que lo tiene que sacar, el que lo tiene que cambiar. En esta próxima Constitución, así como se han gestado normas para revocar a los regidores, a los alcaldes, revoquemos a los consejeros regionales, a los gobernadores regionales, a los congresistas y al propio presidente de la República, porque por encima de todo está el pueblo”, exclamó.

La Constitución ya contempla, en caso del jefe del Estado, la posibilidad de vacancia por incapacidad moral, pero su interpretación no está definida.

El dirigente magisterial plantea una nueva figura, aunque sin precisar, por ahora, su viabilidad jurídica. Castillo, cabe precisar, tendrá 37 congresistas en el nuevo Parlamento. Votos para impulsar solos una asamblea constituyente no tendrá.

Por eso, en su visita a Ayacucho, donde la población lo recibió rodeándolo de flores de retama, como una señal de rechazo al terruqueo de sus rivales del fujimorismo, invocó a que las fuerzas políticas del nuevo Parlamento puedan llegar a consensos.

“El Congreso hoy tiene que ponerse al frente de las grandes necesidades del país y, desde acá, desde este pueblo olvidado, donde hay bastantes necesidades, hago un llamado a las bancadas a que dejemos de mirar intereses políticos, económicos, de los grandes grupos de poderes y que nos sentemos a conversar”, manifestó.

Asimismo, ratificó que incrementará el presupuesto para la Salud y Educación al 10% del PBI.

Responde a detractores

Los rivales políticos del postulante de Perú Libre lo tildan de comunista y sostienen que, de llegar al poder, eliminará la propiedad privada. Desde Huamanga, Castillo les respondió:

“¿Ustedes creen que Pedro Castillo les va a quitar su casa? ¿Les va a quitar su dinero? Es una mentira tan grande como decir que el 2021 no habrá un candidato Fujimori”, refutó, dirigiéndose a la multitud, haciendo referencia a la promesa de su oponente de Fuerza Popular, quien en la contienda del 2016, prometió, en una entrevista a ‘Panorama’, que nadie con su apellido paterno intentaría postular a mandatario.

El candidato del lápiz volvió a criticar el modelo económico y a quienes lo defienden, alegando que, pese al crecimiento, no se han resuelto las principales necesidades de la ciudadanía.

“Esta clase política habla de reactivación, ¿por qué tiene que haber reactivación si ellos dicen que el Perú era sostenible? Nosotros vamos a hacer una reactivación después de la vacunación con la vacuna rusa que ya tenemos garantizada”, expresó, saludando al gobierno de Rusia.

Con los ánimos calientes, también lanzó una advertencia a los periodistas que lo critican durante esta campaña.

“En su momento vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos, cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga. Vamos a hacer de conocimiento. Es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas, de dónde viene tanto de eso y por qué hay tanto terruqueo”, protestó.

Minutos después, estas declaraciones provocaron agresiones de algunos simpatizantes contra los reporteros televisivos de Canal N.

Recordemos que el último lunes Castillo firmó y juró, por la Proclama Ciudadana, doce compromisos, entre los que uno implica el respeto a la libertad de expresión y prensa. Es un pacto que debe cumplir.

Al terminar su jornada, el aspirante a mandatario no realizó su rueda de prensa programada, pues tuvo que acompañar al dirigente Víctor Rojas, quien, al cierre de esta edición, fue trasladado a Lima. Su pronóstico era reservado.

Fue a ayudarlo. Castillo fue al Hospital Regional de Ayacucho para ayudar a dirigente de PL. Foto: difusión

Canon y gas

En Belén, Iquitos, por su parte, Keiko Fujimori volvió a arremeter contra su contendor de izquierda por el audio del virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien sostuvo que su organización política debe quedarse en el poder.

La candidata de Fuerza Popular considera que Castillo no ha deslindado de estas afirmaciones. Sin embargo, el último martes, el postulante presidencial recordó su suscripción a la Proclama Ciudadana, en la que se compromete a respetar la democracia y las instituciones.

Fujimori; sin embargo, sumó a sus cuestionamientos el factor de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre y coordinador de la campaña en Lima.

“Castillo no hizo un deslinde del audio de Bermejo, no hace un deslinde de Cerrón y por eso ha perdido a un miembro de su equipo técnico como Kurt Burneo. No hace un deslinde porque Cerrón es el presidente y quien maneja esa bancada. Yo me pregunto: ¿Cerrón, dónde estás? ¿Te vas a seguir escondiendo el resto de la campaña? Los peruanos merecen saber quién está a cargo. Cerrón, no te escondas”, conminó.

La candidata insistió en su promesa de repartir el 40% del canon directamente en la población. “Y vamos a utilizar una parte para hacer el fondo para poder reducir el precio del gas”. También aseguró que de llegar a la presidencia, duplicará el monto entregado por el programa Pensión 65 de S/ 250 a S/ 500 y que al año incluirá a 500.000 beneficiarios.

Defiende a su equipo

Fujimori Higuchi enfatizó además en que el biólogo molecular y exjefe del Instituto Nacional de Salud Ernesto Bustamante continuará en su cuadro técnico a cargo de salud y lucha contra la pandemia. Bustamante se encuentra de viaje en Corea del Sur, lejos de las críticas que llueven sobre él por haber señalado que la vacuna de Sinopharm no servía, cuando en realidad no es así.

En tanto, dijo que el economista sentenciado Jorge Baca Campodónico no formará parte de un eventual gabinete suyo. “Él no tiene expectativa en ser funcionario, él nos ha ayudado en la elaboración del primer plan de gobierno”, respondió.

Al ser abordada sobre si se vacunó de forma privada, rechazó tal especulación. “Lo haré cuando a mí me corresponda, de acuerdo al cronograma”, zanjó y se despidió de los periodistas.

La clave

Defensa. La excandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, respaldó el equipo técnico presentado el martes último por su aliado político y candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. “La mejor prueba de su compromiso con la democracia, de su capacidad de diálogo, de apertura, es el equipo diverso, plural, de profesionales de larga trayectoria, internacional y nacional”, manifestó en RPP. Asimismo, consideró que los cuadros técnicos de Keiko Fujimori son un equipo “reciclado de los 90”.

Debate en Arequipa será en Universidad San Agustín

El domingo 30 de mayo será el debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Aula Magna de la Universidad San Agustín, de la región Arequipa.

El formato del debate tendrá seis bloques: Perú del Bicentenario, salud y manejo de la pandemia, economía y promoción de empleo, educación y ciencia, lucha contra la corrupción e integridad pública y derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

La intervención inicial será de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Luego será el turno del postulante de Perú Libre, Pedro Castillo. Esto fue determinado por sorteo.

Como se sabe, el domingo 23 será el debate, pero de equipos técnicos en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Sede. Universidad San Agustín será el escenario del debate presidencial del JNE el 30 de mayo. Foto: difusión

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.