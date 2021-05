El alcalde chotano, Werner Cabrera, dio a conocer más detalles sobre el debate presidencial que se realizará la tarde de este 1 de mayo en la Plaza de Armas de Chota y que será protagonizado por los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

El burgomaestre contó que serán dos periodistas locales quienes moderen el evento . Se trata de Carlos Idrogo Bravo y Henry Han Flores. Y que habrá cinco bloques: crisis sanitaria, reestructuración económica, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Agregó que los postulantes presidenciales tendrán “cinco minutos por cada propuesta” y reiteró que ellos no son los organizadores. “Nosotros somos los facilitadores ante la ausencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, aclaró.

“Como hemos visto que hay dos candidatos que se han retado en esta plaza histórica, nosotros, responsablemente, como municipalidad, hemos contribuido para que se dé este debate, más que todo, resguardando el orden y la seguridad de todos los pobladores”, prolongó.

La autoridad local también fue consultada sobre si el formato del encuentro permitirá la discusión de ideas entre ambos aspirantes al sillón de Pizarro, a lo que contestó: “Va a ser expositivo”.

De igual forma, se refirió al hecho de que los ronderos no podrán ingresar a la Plaza de Armas. “Desconozco ese tema, tengo entendido que toda la semana ha habido una convocatoria, una concentración de ronderos, pero ahora cambió la agenda. Me imagino tendrán que reunirse en otro lugar. No soy el organizador de este evento”.

Alcalde de Chota asegura que coordinó con representantes de ambos partidos

El virtual congresista y jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, indicó que no se ha discutido con su partido político el programa para el debate. Dijo también que está en Chota para coordinar con el alcalde y definir los temas que se van a tratar.

No obstante, el burgomaestre Cabrera aseguró que, durante las reuniones, estuvieron representantes de los dos partidos que disputarán la segunda vuelta. “Hemos conversado con los dos voceros, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular. El vocero de Fuerza Popular se llama Samuel Mejía y el de Perú Libre es el profesor Cabrera”, expresó.

Por último, se pronunció sobre una posible reunión con Guerra García: “Podemos saludarnos, pero cambiar la agenda es difícil. A estas alturas, me parece una falta de respeto que vengan de Lima y nos digan para cambiar la agenda faltando una hora del debate”, concluyó.

