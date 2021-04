Hoy los peruanos acudimos a votar para elegir al presidente de la República, al nuevo Congreso y a los representantes ante el Parlamento Andino. El contexto es muy complicado, trágico, con una pandemia que no da tregua. El psicoanalista Jorge Bruce analiza el momento en la siguiente entrevista.

¿Cómo evaluaría esta campaña electoral?

Voy a partir de mi experiencia clínica. Si pones características como extremo desánimo, dolor, desesperanza, tristeza, rabia, entonces en cualquier manual de psicopatología de cualquier escuela del mundo te va a salir como resultado depresión . Si le pides a una sociedad en duelo, terriblemente angustiada y con mucha bronca, que vaya a votar, en primer lugar no tendrá ganas de hacerlo pero lo hará en buena parte porque es obligatorio. Y en segundo lugar, votará desde la base de todos esos sentimientos que he mencionado. Creo que la campaña ha estado muy marcada por todo eso .

¿Por el duelo?

Duelo, depresión, rabia, por la crisis social, sanitaria y económica que ha puesto en videncia de manera muy descarnada las peores inequidades de nuestra sociedad, ya a algunos extremos apocalípticos, ¿no? Con gente suplicando por oxígeno, por camas UCI. Es la ineficiencia del Estado peruano en su forma más clamorosa. La campaña además nos propone opciones que son deplorables en la mayoría de los casos. Sé muy bien que no podemos hablar de encuestas ni proyecciones, sin embargo, hay muchas razones para tenerle miedo al resultado.

¿Por qué dice que es una campaña marcada por el miedo, la depresión? ¿Qué síntomas encuentra para llegar a ese diagnóstico?

La mayoría de peruanos ya se sentían cada vez más alejados de la política, entre otras cosas porque los políticos se han alejado de ellos, también. Y si ya antes de la pandemia la política ya era vista como un lugar desvalorizado, desacreditado…

¿Sucio?

Sucio, contaminado, bueno, ya con todo lo que ha pasado es peor. Es una crisis que se ha ensañado, no con el Perú especialmente, sino que estábamos muy mal preparados para enfrentarla. Entonces, a eso me refiero: lejos de tener una fiesta electoral, más bien parece que fuéramos a asistir a un funeral electoral. Da esa impresión.

¿Pero alguna vez hemos ido a votar con confianza, con fe en el futuro?

De esa manera en que la planteas, no.

Entonces será que el pesimismo se ha acentuado.

Nunca ha sido tan sombrío y lúgubre como ahora. Cuando por algún motivo caminas por algunos lugares, sientes la presencia —me provoca decir— del mal: lugares cerrados, gente con sus emprendimientos quebrados y con vidas cada vez más dañadas. La catástrofe humanitaria que estamos viviendo es en el contexto en el que estamos yendo a votar. Al lado de esto, cualquier otra campaña era muchísimo más vital y tenía más entusiasmo. Claro, nunca fueron campañas que despertaran especialmente el entusiasmo, pero no recuerdo nada igual a esto.

¿Siente que los candidatos han intentado conectar con la gente en esta situación tan complicada?

La mayoría me parece que no. Al contrario, hemos visto un diluvio de mentiras, agresiones bajas. Es como si se hubiese abierto…

¿El desagüe?

La cloaca, las puertas del infierno. Todas las metáforas que se te puedan ocurrir. Desde las más manidas a las más refinadas.

En mal momento. Porque es justo ahora cuando el mensaje debía ser más esperanzador, cercano a la gente.

Sí. Uno esperaba algo más cercano. Claro, hay un par de excepciones que han tratado de conectar con la situación de las personas, pero en su mayoría ha traficado con la angustia y el sufrimiento. Yo tengo mucho miedo, te digo la verdad, de que vamos a cosechar tempestades. Nos esperan cinco años durísimos. Alonso Cueto me dijo una vez que todo es “empeorable”, y me temo que su pronóstico fue acertado, porque no hemos cesado de empeorar. Fíjate que lo digo con tristeza, no me solazo de todo esto, al contrario. Me ha costado trabajo llegar a conclusiones sombrías como esta. Más bien durante años trataba de ver la luz…

El vaso medio lleno.

Así es. Hay una frase que dice que estás en un túnel oscuro y de repente ves una luz al fondo y crees que es la salida, pero es en realidad un tren que se aproxima en sentido contrario. Sin embargo, la esperanza que yo encuentro es que este sea, finalmente, el fondo y que haya un sobresalto, una respuesta, una reacción. Lamentablemente, nuestro sistema y modelo no permite soñar, ¿no? La verdad es que necesitamos fundar un nuevo pacto social. Con el que tenemos ahora, no vamos a salir adelante. No somos una verdadera comunidad.

¿Se agotó?

Creo que nunca funcionó en realidad. Y es muy triste tener que decir eso en el bicentenario.

¿Qué esperaría de este nuevo gobierno que llegará en unos pocos meses?

Citemos al gran Rubén Blades: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. De pronto hay una extraña alineación de astros y lo que viene resulta no ser tan malo. No me atrevería a esperar más que eso. Así como hablo con un desánimo, que no es mi característica ni significa que esté atravesando un proceso depresivo, quizás todo esto funcione como un sacudón y una suma de voluntades de gente se diga “vamos a dar la pelea para mejorar”. Eso espero. Que se dialogue, que se busquen consensos y se empiece a sacar esta historia adelante.

¿Y qué se puede esperar de los ciudadanos?

En lo inmediato, la gente tiene urgencias de sobrevivencia tan agudas que no me atrevería a pedir absolutamente nada. Cuando la situación mejore un tanto y la tragedia amaine, apuesto, sí, a los jóvenes, que se tumbaron a Merino y a su banda en cinco días con su energía democrática.

