Siete millones de peruanos menores de 30 años listos para votar

Este próximo 11 de abril, en un contexto de pandemia, más de 25 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al presidente de la República y a sus dos vicepresidentes, también 130 parlamentarios y 5 representantes al Parlamento Andino para el periodo 2021-2026.

El mandatario elegido, una vez haya recibido el relevo correspondiente, tendrá la delicada tarea de intentar superar la crisis sanitaria que tiene sumido al país desde hace más de un año por el SARS-CoV-2, y que ha provocado serias dificultades económicas y también políticas en el marco de la histórica celebración del bicentenario de la Independencia.

La ciudadanía tendrá que escoger entre los 18 candidatos, entre ellos, hay dos mujeres.

El dossier del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) indica que la cantidad de electores para este año es 25.287.954 , de los cuales el 50,4% son mujeres y el 49,6%, hombres.

Los jóvenes menores a 30 conforman la mayoría del padrón con cerca del 27,4%. Cerca de 7 millones de electores.

Según el reporte electoral (Voto Informado), “desde el retorno a la democracia en 2001 se han realizado un total de cinco elecciones generales a nivel nacional. Desde los comicios electorales de 2001, el porcentaje de electores para las elecciones generales (EG) 2021 se ha incrementado en más de diez millones (70%)”.

Una de las innovaciones, en esta elección, es que los peruanos residentes en el exterior elegirán a sus dos representantes ante el Parlamento Nacional.

La República a partir de hoy inicia la entrega de una serie de información estadística electoral en todas sus plataformas, como lo ha venido haciendo desde unos meses, con el fin de reforzar la tarea ciudadana de que los peruanos se sumen a la campaña #EligeBienPerú.

Exoneraciones del voto

El portal https://votoinformado.jne.gob.pe/ indica que el voto es obligatorio hasta los 70 años de edad y su incumplimiento supone una multa. Sin embargo, de acuerdo a la Sexta Disposición Transitoria de la Ley Nº 21038, las personas en grupos de riesgo para el Covid-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio en Elecciones Generales 2021.

“ Las personas que forman parte de los grupos en riesgo de contraer el Covid-19 serán exoneradas , de manera excepcional, de las multas por no votar o no participar como miembro de mesa en las elecciones generales del 2021. Están comprendidas las personas mayores de 65 años, y aquellas que padecen obesidad con IMC de 40 a más, o que sufren de enfermedades cardiovasculares graves, pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes, cáncer, asma moderada o grave, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis u otros estados o tratamientos de inmunosupresión”.

La dispensa se puede tramitar en el sitio: https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login.

Horario escalonado

Cledy Gutiérrez Peralta, especialista en capacitación y educación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explica que, con el objetivo de cuidar la salud de los electores, estos deberán tener en cuenta el último número o dígito de su DNI para acudir a votar. El objetivo es mantener el orden y evitar la aglomeración de personas en las mesas y en los locales de votación.

Teniendo en cuenta esta recomendación se espera que, en las dos primeras horas del sufragio, es decir, de 7 a 9 de la mañana, asistan a votar los adultos mayores, las embarazadas, las personas con discapacidad y las que se encuentran en los grupos de riesgo.

Luego, a partir de las 9 de la mañana, acudan según el último dígito de su DNI.

Las personas cuyo número en el documento de identidad termina en 1, votarán entre las 9 y 10 de la mañana, los que tienen el número 2, de 10 a 11 horas, y así sucesivamente hasta llegar a los DNI que terminan en 0 y que votarían en el turno de 6 de la tarde a 7 de la noche.

“Es importante que todas las personas tengan en cuenta todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y uso correcto de mascarillas al momento de acudir a votar. También, para evitar contratiempos debe ir muy bien informada electoralmente, y además averiguar con anticipación cuál es su local de votación, número de orden en la lista de electores y llevar lapicero (de preferencia color azul) para emitir su voto”, explica Cledy Gutiérrez, especialista de la ONPE.

Este 11 de abril, los peruanos tienen un nuevo encuentro con su historia.

Entre cambios y la dureza de la calle

Enfoque por Ana Claudia Reinoso, historiadora UARM

El año pasado asistimos al despertar de cierta conciencia ciudadana de los jóvenes, ocasionada por el hartazgo y decepción en la clase política. Sin embargo, ese ímpetu de interés público carecía de liderazgos e ideas que pudieran concretarse en propuestas políticas articuladas. ¿El resultado? Terminó dispersándose.

A un año de iniciada la pandemia, los jóvenes, los que conforman la población mayoritaria, se encuentran más abocados a resolver problemas que tienen que ver con la propia supervivencia que en pensar en temas políticos, incluso si estos tienen que ver con el futuro inmediato de nuestro país. Y es una situación entendible, pues el desempleo ha afectado a los jóvenes entre 14 a 24 años (INE), ya que no han culminado sus estudios o no han podido continuarlos.

Antes del inicio de la pandemia, el informe mundial de la OIT de Empleo Juvenil alertaba del aumento exponencial de jóvenes que no trabajan ni estudian (llamados “ninis”). En este escenario, las mujeres tenían más del doble de posibilidades de ser afectadas que los varones.

En este contexto, será fundamental una propuesta política que articule los siguientes ejes: recuperación económica, acceso a una educación superior y generación de empleo formal. Todo ello crearía las condiciones para potenciar la participación ciudadana de los jóvenes, lo cual permitiría involucrarlos en los asuntos públicos.

Trabajo con salud y distinto rumbo

Enfoque por Martín Navarro G., politólogo-catedrático UNMSM

A diferencia de los pasados procesos electorales en que la mayoría de ciudadanos establecía como prioridad la generación de más puestos de trabajo, esta elección está subordinada a la recuperación de la salud pública destruida por la pandemia y su deficiente manejo gubernamental.

En la presente coyuntura, dicha necesidad atraviesa todos los segmentos poblacionales. Jóvenes (el mayor bolsón electoral), hombres y mujeres (que requerían de una agenda propia), de la capital o de las regiones (normalmente contrapuestos), se encuentran homogeneizados por los mismos urgentes requerimientos: la superación del Covid-19 para que, formales e informales, vuelvan a trabajar para continuar con su vida y la de sus familias, atendiendo a la vez a las otras premuras como la educación (también requerida por los jóvenes) y las actividades económicas fuertemente relegadas.

Los ofrecimientos políticos deberían enmarcarse en esa lógica. Es decir, si la reactivación será desde la demanda o la oferta como ha sido desde hace 27 años; pero parece que la población no está inmersa en ese debate. Los candidatos tienen aún la oportunidad de politizar la agenda, si más mercado remediará el asunto o es que los rudimentos de un Estado de bienestar marcarían distinto rumbo a los fracasados 200 años de república que pronto celebraremos.

Infografía - La República

Infografía - La República

Infografía - La República

Infografía - La República

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.