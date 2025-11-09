Precio del dólar hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 9 de noviembre 2025, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 9 de noviembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,370 la compra y S/3,381 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 9 de noviembre?

Interbank

Compra: S/3,358

Venta: S/3,398

Scotiabank

Compra: S/3,27

Venta: S/3,48

BBVA