Adiós a Telepizza y Pizza Hut: compañías cierran sus operaciones en Chile, ¿por qué razón?

La industria de la comida rápida en Chile enfrenta una sacudida tras el anuncio del cierre definitivo de Telepizza y Pizza Hut, marcas icónicas del mercado. La decisión, que tomó a consumidores y trabajadores, fue tomada por Food Delivery Brands (FDB), la multinacional española responsable de ambas cadenas en el país. La empresa notificó también su intención de liquidar la compañía a través de los tribunales competentes, poniendo fin a sus actividades en territorio chileno.

Según el comunicado, emitido el 15 de enero de 2025, la empresa europea de comida se retirará del país sudamericano, de forma que su franquicia en chile sea liquidada. La compañía sufrió múltiples golpes económicos, los cuales la motivaron a tomar dicha decisión final.

La razón por la que Telepizza y Pizza Hut cerraron en Chile

Food Delivery Brands explicó que su decisión estuvo motivada por la incapacidad de mantener la sostenibilidad de las operaciones. Según el comunicado oficial, la compañía hizo todos los esfuerzos posibles para sostener la operación de la compañía. Sin embargo, al final tomaron "la difícil decisión de proceder al cierre de todas sus operaciones bajo las marcas Telepizza y Pizza Hut en Chile", de acuerdo al comunicado.

Además, la compañía anunció que iniciará la liquidación voluntaria para garantizar, en la medida de lo posible, los derechos de los trabajadores y otros afectados. Esta decisión se considera el camino más responsable para enfrentar la situación crítica que atraviesa la empresa en Chile.

Los factores económicos que afectarán a Food Delivery Brands

El cierre de Telepizza y Pizza Hut en Chile está directamente relacionado con un entorno económico complejo. Según la empresa, las operaciones en el país se vieron golpeadas por una combinación de problemas financieros y una fuerte competencia en el mercado local.

La pandemia de COVID-19 intensificó estos desafíos al cambiar las dinámicas del consumo, especialmente en el sector de comida rápida y entrega. Esto impulsó una diversificación en la oferta gastronómica y una competencia más feroz entre marcas establecidas y nuevos actores. A pesar de sus esfuerzos, Food Delivery Brands no logró adaptarse a este panorama cambiante, llevando a la drástica medida de abandonar el país.

Las pérdidas millonarias en Chile fueron solo una muestra de los problemas más amplios de la compañía. En 2021, registró un déficit de aproximadamente de US$ 21 millones en el país, y para 2023, estas pérdidas escalaron a cifras aproximadas a los US$ 78 millones. Este desequilibrio financiero empujó a la compañía a negociar con acreedores e intentar una reorganización de deuda. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes frente a un mercado cada vez más competitivo y un modelo de negocio que requería transformaciones profundas para sobrevivir.

Telepizza en el Perú: ¿por qué ya no existe en el país?

La salida de Telepizza en Chile recuerda un caso similar ocurrido en Perú. La multinacional española inició operaciones en el país andino en 2011, ganando rápidamente terreno gracias a una estrategia basada en precios competitivos y una oferta variada. Sin embargo, en 2019, tras una alianza con Delosi, empresa operadora de Pizza Hut desde 1983, Telepizza finalizó sus operaciones en Perú. La adquisición incluyó la totalidad de sus locales, permitiendo a Delosi fortalecer su posición en el mercado con ambas marcas.

En sus ocho años en Perú, Telepizza alcanzó un 8,3% de cuota de mercado, destacándose por sus precios accesibles. Aunque su modelo de negocio fue bien recibido, las circunstancias llevaron a su cierre definitivo en ese país, dejando una huella que muchos consumidores aún recuerdan.