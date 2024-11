Policía peruana migra a EE. UU. y ahora gana 4 veces más en cadena de comida rápida: “No me arrepiento”

Una policía de tránsito de la Policía Nacional del Perú decidió abandonar su carrera para perseguir el sueño americano en Estados Unidos. La joven, cuya historia se viralizó en TikTok, ahora trabaja en McDonald’s, donde afirma ganar cuatro veces más que en su puesto anterior en Perú.

La cuenta de TikTok documenta su experiencia desde su llegada a EE. UU., mostrando su adaptación a una nueva vida laboral y cultural. Su decisión resonó entre miles de usuarios, quienes mostraron apoyo y compartieron sus propias experiencias migratorias.

Clip generó diversas reacciones. Foto: TikTok

¿Cuál es la historia de la policía peruana que triunfa en Estados Unidos?

La protagonista del relato, una joven peruana, se formó como agente de tránsito en la Policía Nacional del Perú, dedicando años a su formación y servicio. Sin embargo, insatisfecha con los resultados y oportunidades en su país, tomó la decisión de migrar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

A través de su cuenta de TikTok, @J_aria, comparte su día a día trabajando en dicha cadena de comida rápida, donde logró aumentar significativamente sus ingresos. "No me arrepiento, en una semana saco lo que era mi sueldo en Perú", declaró en uno de sus videos virales, destacando cómo se siente más realizada y económicamente estable en su nuevo entorno.

Su historia refleja una tendencia creciente entre jóvenes peruanos que buscan oportunidades laborales en el extranjero, enfrentando desafíos y adaptándose a nuevas realidades.

Usuarios compartieron diversas reacciones

El video de @J_aria se convirtió rápidamente en tendencia en TikTok, acumulando miles de comentarios que reflejan una variedad de opiniones sobre su decisión de migrar.

"Me alegra mucho por ti, sigue así", "¡Felicidades por encontrar tu camino en EE. UU.!", "¿Tan mal te fue como policía en el Perú?", "Estoy haciendo lo mismo, cada quien busca su mejor futuro", "Diez años en la PNP siendo Dinoes, me aventuré hace siete meses a este país y gracias a Dios me va bien. Solo, pero trabajando duro. Este país no es para todos", "Vivo en New York y todo es caro. Más aún yo trabajo y estudio, así que a pensarlo bien", reaccionaron cibernautas en la plataforma de TikTok.

¿Cuál es la actual escala salarial de la PNP?

El salario de un suboficial de la PNP oscila entre S/3.676 y S/5.168, según el tipo de suboficial que desempeñe.