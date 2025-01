Científicos descubren tatuajes milenarios en momias peruanas de la cultura Chancay

A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han practicado el arte del tatuaje. Un ejemplo notable es la cultura Chancay, que floreció entre los años 1100 y 1400 d.C. en la costa central del actual Perú. Sus integrantes eran reconocidos por adornar su piel con pigmentos, cuyas características han sido reveladas recientemente gracias a la ciencia y una innovadora investigación.

Un estudio publicado el 13 de enero en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) presentó una técnica de iluminación por láser que permitió identificar los colores, las técnicas utilizadas y las formas de los tatuajes en momias de aproximadamente 800 años de antigüedad. La investigación fue liderada por Thomas G. Kaye, de la Fundación para el Desarrollo Científico de Arizona, junto a un equipo internacional que incluye a Judyta Bak, del Instituto Arqueológico de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, Henry William Marcelo, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y Michael Pittman, de la Universidad China de Hong Kong.

Los tatuajes antiguos han representado un misterio durante mucho tiempo, ya que la degradación de la piel y la pérdida de tinta dificultaban la visualización de los detalles originales.

"Aunque la piel humana momificada puede conservar los tatuajes, estos no se presentan en su estado original debido a la descomposición del tejido desde la muerte del individuo", explicó Pittman al medio español El País.

Las momias estudiadas, que se encuentran en el Museo Arqueológico Arturo Ruiz Estrada desde su descubrimiento en 1981, tienen una antigüedad de 1.200 años y ofrecen una valiosa perspectiva sobre la cultura Chancay, justo antes de su integración al Imperio Inca.

Técnica de tatuajes es utilizada para identificar el color de los dinosaurios

Investigadores revelaron que la técnica utilizada para visualizar antiguos tatuajes es la misma que se aplica para determinar el color de los dinosaurios a partir de fósiles. Mediante la fluorescencia estimulada por láser se logró introducir luz bajo la piel, lo que permitía iluminar el tejido desde el interior y revelar detalles de los tatuajes que, con el paso del tiempo, habían quedado desvanecidos o casi borrados.

Según Pittman, "la tecnología LSF genera imágenes de fluorescencia de alto contraste a partir de piel conservada, desvelando excepcionales tatuajes de líneas finas con detalles de tan solo 0,1-0,2 mm, superando notablemente la resolución de las técnicas de tatuaje más modernas". Estos antiguos diseños presentaban complejas formas geométricas y figuras zoomorfas que, en algunos casos, igualan o superan la precisión artística observada en cerámica, tejidos y arte rupestre de la cultura chancay. Además, se identificó los colores y la técnica utilizada, sugiriendo que se emplearon herramientas como púas de cactus o huesos afilados como agujas para realizar estas obras sobre la piel.