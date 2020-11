Cinco bancadas agendan debate de devolución de ONP

El dictamen para insistir en la autógrafa de ley que permite la devolución del 100% de aportes ONP entró en la agenda del pleno, luego de la presentación de un acta virtual con la firma de cinco bancadas (86 parlamentarios) que buscan que se priorice su debate. Estas son Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frepap, Podemos Perú y Descentralización Democrática.

“Ya depende de la Mesa Directiva si lo agenda mañana (hoy) a tempranas horas. Ya no hay pretexto para que la presidenta del Congreso no lo ponga en debate porque está firmado por cinco grupos parlamentarios. Hay que recordar que la insistencia requiere de la mitad más uno, y con el equivalente a 86 firmas ya no hay necesidad de dilatar más”, manifestó el vocero de Podemos Perú, el congresista Aron Espinoza.

Es preciso indicar que hoy continúa en el Pleno del Congreso el debate del presupuesto público 2021. No obstante, el parlamentario enfatizó en que el dictamen de insistencia de la devolución de aportes ONP será el siguiente punto prioritario a debatirse. “Como mañana (hoy) seguimos con el presupuesto 2021, podría convocarse a un pleno extraordinario para el sábado, sino ya pasaría para la otra semana. Lo importante es que es el punto más importante en la agenda”.

La iniciativa legislativa busca la devolución del 100% de los aportes a los afiliados mayores de 65 años que hayan aportado menos de 20 años, y que no reciben una pensión por no llegar al mínimo requerido. El costo de la medida es de S/ 15.000 millones.

De aprobarse la insistencia de la autógrafa de ley, permitirá un retiro de hasta S/ 4.300 para afiliados menores de 65 años. El tercer grupo de beneficiarios se enfoca en los 575.000 jubilados vigentes en el DL 19990, a quienes se les otorgará un bono excepcional de S/ 930.

Van por cuerdas separadas

Cabe precisar que esta norma fue aprobada en el pleno el 25 de agosto. El Ejecutivo liderado por el expresidente Martín Vizcarra la observó y la devolvió al Congreso el 18 de setiembre.

El dictamen de insistencia se aprobó por mayoría en cuatro comisiones del Congreso, y desde el 4 de noviembre quedó lista para su debate en el pleno.

A estas comisiones asistió la exministra de Economía María Alva a sustentar las observaciones y la iniciativa del Ejecutivo para buscar una salida a la demanda de los afiliados a la ONP. No obstante, en las cuatro comisiones rechazaron su propuesta.

El jefe de la ONP, Victorhugo Montoya, señaló que, frente al rechazo de las comisiones legislativas, siguen evaluando qué cambios realizar para continuar buscando el consenso.

No obstante, ahora el Congreso acelera la insistencia de este dictamen de forma mayoritaria, independientemente a lo propuesto por el Ejecutivo y a los últimos cambios de la ONP que buscan facilitar el acceso a más pensionistas.

Propuestas del Ejecutivo

El pasado miércoles se publicó un reglamento unificado del Sistema Nacional de Pensiones, donde se dispuso que los afiliados mayores de 65 años de edad que solo alcanzaron 17 años de aportes podrán acceder a una pensión mediante un “préstamo previsional”, el cual les permitirá validar los años de contribuciones obligatorias.

También se amplió a 6 años la sustentación de aportes mediante una declaración jurada (antes era 4 años), de los periodos anteriores a 1999, fechas en las que la ONP no tiene una base de datos sistematizada.

Asimismo, se eliminó el requisito para que los varones puedan acceder a una pensión de viudez. Y se otorgará una pensión provisional por discapacidad. Para los trabajadores independientes, se facilitarán canales para que realicen pequeñas contribuciones voluntarias a la ONP, que al sumar el 13% de la remuneración mínima vital se les considere como un mes de aporte.

Con estas modificaciones esperan duplicar de 1,5 millones a 3 millones de nuevos pensionistas en el SNP.

Según precisó Victorhugo Montoya, estos cambios se venían analizando desde junio y son totalmente independientes a la propuesta que el Ejecutivo presentó en setiembre para buscar un consenso con el Congreso sobre la devolución de aportes, la cual consideraron inconstitucional y que daña al sistema previsional.

Esta propuesta planteaba otorgar pensiones proporcionales de S/ 250 mensuales a los afiliados que aportaron entre 10 y menos de 15 años. Y para quienes registran más de 15, pero menos de 20 años de aportes (el mínimo requerido), recibirían pensión de S/ 350. Se buscaba beneficiar a 700.000 afiliados, lo que implicaba un incremento de la cobertura del 50% (ver infografía).

Proyecto de reforma se entregará en enero

Con 109 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó ayer el pedido de la Comisión Multipartidaria de Reforma de Pensiones de ampliar por 60 días hábiles la vigencia del grupo de trabajo, el cual vencía a fines de octubre.

Así, la presentación del proyecto de ley que propone un nuevo sistema previsional en el país se presentará a mediados de enero.

Cabe precisar que la Comisión Especial Multipartidaria fue creada el 16 de mayo del 2020 para que en un plazo inicial de 150 días proponga un proyecto de ley que garantice una pensión de jubilación justa y digna. Es presidida por la parlamentaria de APP Carmen Omonte.

Infografía: Propuesta de cambios estructurales ONP

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.