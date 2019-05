Barrios Altos en el corazón

Es de noche. En un antiguo almacén de la cuadra 14 del jirón Junín, hasta hace unos meses abandonado y en ruinas, medio centenar de chicos y chicas sacuden sus cuerpos al ritmo de cajones, bongos y congas.

Son los miembros del Ballet Afroperuano de Barrios Altos Raza Negra. Hay nenes en edad de inicial, junto a muchachos en plena pubertad y jóvenes que ya salieron del colegio. Todos vecinos del barrio, uno de los más picantes de Lima.

Como dicen Marco Antonio Bolívar y Alexis Luna Victoria, los directores del ballet, si estos chicos no estuvieran acá, probablemente estarían perdiendo el tiempo en las esquinas. Fumando, bebiendo. Quizás consumiendo. Quizás robando.

Pero están aquí. Bailando.

La experiencia del Ballet Afroperuano de Barrios Altos es lo que el gestor cultural Filiberto Cuevas llama emprendimientos que transforman la comunidad.

Proyectos, individuales o colectivos, hechos por vecinos que ayudan a cambiarle el rostro a esta zona de la ciudad, estigmatizada por la inseguridad, la drogadicción y la violencia.

Estas iniciativas son algunas de las que Cuevas planea dar a conocer el próximo 1° de junio, en medio de actos musicales y artísticos, en la segunda edición de Festibarrio Lima, en la Plazuela de la Buena Muerte, en el corazón de uno de los barrios más emblemáticos del país.

Danza con valores

Cuando Alexis y Marco Antonio decidieron crear el Ballet Afroperuano, el año pasado, lo hicieron por dos razones. La primera, porque querían resucitar la música y culturas afroperuanas, que, según ellos, se estaban perdiendo en el barrio. La segunda, para alejar a los jóvenes de la delincuencia.

–La idea que tuvimos fue rescatar a los jóvenes para que no estén en las esquinas, robando, vendiendo drogas –dice Marco Antonio–. De repente mi papá tiene mala vida, mi mamá tiene mala vida, pero yo puedo sobresalir. De repente no me gustan los estudios, pero puedo hacer danza, música, teatro. Tratamos de rescatar esos valores.

–Siempre fuimos una de las zonas que destacaba por eso [la música afroperuana] –agrega Alexis–. Pero eso se perdió. Y ahora somos conocidos no por cultura o música, sino por delincuentes o drogadictos.

Los vecinos de Barrios Altos conviven con esa violencia, sobre todo los más jóvenes. Arrebatos en el jirón Huánuco, asaltos a taxistas en el jirón Huamalíes, prostitución, microcomercialización, sicariato. Violencia doméstica. Y, como menciona Filiberto Cuevas, el recuerdo de la violencia política, manifestada en toda su brutalidad en la masacre de Barrios Altos (1991).

Al mismo tiempo es un barrio de gran valor histórico y arquitectónico, con sus iglesias coloniales, sus plazas centenarias y sus quintas. Una comunidad de mucha riqueza musical, en la que nació Pinglo y donde fue descubierta Jesús Vásquez. Un barrio con identidad propia, de esos que –con el avance de los condominios multifamiliares, repetitivamente grises– hay cada vez menos en la capital.

–Necesitamos conocer lo bueno que hay en Barrios Altos –dice Cuevas–. Se cree que todo lo que pasa acá es negativo, pero es porque no se conocen las cosas positivas que se hacen.

Manos solidarias

Algunas vecinas con las que ha trabajado Anamelva Félix eran golpeadas por sus maridos. Algunas eran consumidoras de PBC. Todas, incluso las que no tienen estos problemas, padecen una misma condición que las oprime: la dependencia económica hacia sus parejas.

Por eso es tan importante Mujeres de mi Barrio, el emprendimiento con el que Félix y su pequeño equipo las capacitan en la elaboración de prendas y accesorios, como cartera y morrales, hechos con saldos donados por empresas textiles.

En su Tienda Solidaria, situada en la cuadra 11 del jirón Áncash, también venden ropa vintage –se puede conseguir un vestido de gala que alguien apenas usó a 30 soles– y juguetes que llaman "con experiencia", muñecos y peluches a los que les han dado una segunda vida.

–Promovemos la economía circular, el reuso –dice Félix–. Creamos una conciencia ambiental entre las mujeres y en el vecindario. Y las empoderamos, las ayudamos a que rompan el círculo de la violencia.

A pocos metros de allí, junto a la Iglesia de la Buena Muerte, el Hogar San Camilo es una institución que acoge a hombres y mujeres con VIH. Su director, el sacerdote Álex Ballena, cuenta que el hogar se creó en 1997, cuando portar el virus era un estigma que alejaba a los amigos y hacía que las familias echaran de las casas a los seropositivos.

–En esa época el VIH parecía solo un problema de homosexuales o de personas muy promiscuas y, como Iglesia católica, no había una respuesta inmediata –dice–. El Hogar San Camilo fue la primera respuesta de la Iglesia a este problema.

Comenzaron albergando a los enfermos que no tenían hogar, pero con el paso de los años empezaron a ocuparse también de sus familias. Hoy en día los hermanos Camilos tienen programas para atender a las gestantes portadoras de VIH, a sus bebés y a los niños y adolescentes que viven con el virus. Realizan visitas domiciliarias a 71 familias y entregan antirretrovirales a más de 450 personas.

–El hogar es un lugar de esperanza en el barrio. La mayoría de los portadores que acogemos son de escasos recursos.

Para el sacerdote, los hermanos Camilos se sienten parte del barrio y como tal están muy interesados en colaborar con su transformación. Dice que con el trabajo de los vecinos, los empresarios y las autoridades, esta zona puede convertirse en un importante foco cultural y artístico para la ciudad.

Cultura viva

Javier Guzmán todavía se pregunta por qué la cantante Leslie Shaw se fue hasta Cuba a grabar el videoclip de su canción "Faldita". ¿Acaso en Lima no hay locaciones de ese tipo, barrios históricos, gente alegre, cultura viva? Las hay, dice, y una de ellas es su barrio: Barrios Altos.

Guzmán es parte de la productora audiovisual Quinto Espacio, con la que está tratando de mostrar el lado más amable de estas calles y plazas. Hace unos meses grabaron en ellas un videoclip para la banda de ska Vieja Skina y, poco después, hicieron otro para un grupo local de música afroperuana llamado Al son de papá.

–El barrio es muy rico en todos los sentidos –dice–. Su infraestructura, sus calles, su gente, su música. Infinidad de cosas que mucha gente no sabe, porque lo sigue viendo solo como un barrio peligroso, una zona por donde el taxi no puede pasar porque te van a robar.

Filiberto Cuevas, el gestor cultural detrás de Festibarrio, piensa lo mismo, y por esa razón le interesa mostrar experiencias como la de Guzmán, Anamelva Félix y Alexis y Marco Antonio. Porque de lo que se trata, precisamente, es de decirle al país que aquí hay gente que está haciendo cosas valiosas para mejorar su comunidad.

Festibarrio, el festival que creó el año pasado como parte de un proyecto de maestría en gestión cultural y que este año se realizará también en Iquitos, Tacna, Chiclayo y Cusco, es el escenario en el que presentará estas iniciativas sociales. Usar el arte como un puente de comunicación entre el vecino, su barrio y su gobierno. Y mostrar, sobre todo, la potencialidad que tiene Barrios Altos para convertirse en el barrio histórico y cultural de referencia. El "barrio del bicentenario". ¿Por qué no?