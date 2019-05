Vigilante urbano

Una revista del cómic francés Asterix introdujo a Luis Morocho al mundo de los superhéroes y el dibujo. Él era muy joven pero esa aventura del guerrero galo, que llega hasta Egipto y se encuentra con Cleopatra, se le hizo inolvidable. Después también bebió del humor fino de Mafalda, de Quino, hasta pasar a la etapa de los superhéroes más clásicos como Superman de DC o Spiderman de Marvel.

"Así me acerqué a ese mundo. Yo quería hacer cómic pero me dije: No quiero hacer Spiderman, o Superman, quiero hacer algo mío. Y entonces nació el Guachyman -se escribe con ye-, que vive sus aventuras en Lima", cuenta Luis. En un comienzo dibujó a su héroe de manera más caricaturesca, pero el personaje ha ido mutando con los años a algo más realista.

Luis estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y allí, en sus clases de antropología con el desaparecido César Ramos, se interesó por la Lima urbana y su cultura popular, chicha. El maestro siempre les pedía analizar las imágenes que tenían a su alrededor. En este caso el centro de Lima. "Yo quería hablar de la cultura chicha, de cómo los hijos y nietos de migrantes veían la ciudad. Porque ya no vienen de un pueblo sino que han nacido y se han integrado a la capital", explica.

La ciudad, Lima, era la protagonista de las historias que él quería contar en imágenes y allí ubicó a su superhéroe. El Guachyman es un veinteañero de Huancavelica que se llama Javier Gómez y que ve cómo a su alrededor crece la delincuencia, el desorden, el caos. Y ante ese panorama, quiere hacer algo por su cuenta.

En los inicios, allá por el 2008, cuando Luis Morocho publicó su primera historia -tenía seis páginas y, según dice, era muy simple- El Guachyman se cubría totalmente el rostro, llevaba lentes encima y no tenía superpoderes. "Hoy eso ha cambiado. Solo se cubre la mitad del rostro y ya tiene superpoderes porque hemos replanteado su origen: es el hijo de un dios andino, una entidad poderosa".

Ese cambio se dio en los últimos años, cuando Luis y su colega José Luis Miranda, creador de la superheroína Xcorpiona (una joven venida del futuro para salvar al mundo de su destrucción) se reunieron con el escritor Javier Arévalo para plantearle un proyecto de cómics con sus personajes. Querían aprovechar la experiencia de Arévalo en la gestión y distribución de proyectos editoriales.

Rápidamente las cosas marcharon. Ocurrió que Javier también tenía un personaje entre manos: Arcángel, el hijo de un magnate asesinado que lucha contra malhechores de todo tipo. Y también creó otro personaje: Enet, una joven poseída por un espíritu que combate el mal y que lucha, signo de estos tiempos, por la conservación de la naturaleza.

Entonces, tras muchas reuniones, Guachyman, Xcorpiona, Arcángel y Enet pasaron a ser parte del proyecto KChina Comics, un esfuerzo editorial que pondrá sus historias en kioskos y librerías del país a partir del 30 de mayo. Esto se ha podido lograr gracias a una alianza entre Editorial San Marcos, Recrea Soluciones, Kchina Comics y el Grupo La República. Los cuatro superhéroes vivirán sus aventuras en una realidad donde además de protagonizar su propia historia, podrán cruzarse o interactuar con los otros.

Los veinte primeros comics ya están listos, con cinco entregas por cada personaje. Serán revistas de 32 páginas a todo color. Además de Luis, José Luis y Javier, también participan del proyecto Christian Rosado, ilustrador de Arcángel, y Doménico Pagano, que dibuja a Enet. Sobre Guachyman, Luis dice que "es un joven idealista muy inteligente que al mismo tiempo mantiene la inocencia de un joven provinciano". Ese nuevo limeño, migrante y urbano a la vez, es quien ahora vigila la ciudad.