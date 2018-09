Yo posé para Suicide Girls

Vestida con un body de encaje blanco y trepada sobre tacones altos color rosa, la apariencia de la joven Akemy (26) dista mucho de la chica de casaca peluche y lentes de carey que hace un momento fumaba un cigarrillo para matar la ansiedad.

Ahora está de espaldas al fotógrafo y con una seguridad arrolladora ha desatado y bajado lentamente uno de los tirantes de ese body de encaje, y tal y como le pasaba a la discreta Diana Prince cuando se convertía en Wonder Woman, Akemy ha cambiado de identidad, es otra. Ya no es la tímida estudiante de administración y finanzas descendiente de japoneses. "Psychedelicat", una curvilínea mujer de tatuajes de gatos alienígenas y poca ropa ha tomado su lugar. Akemy se ha convertido en una suicide girl. Juega a serlo.

"Quitarme la ropa para posar como una suicide fue una liberación. Fue verme y aceptarme como soy, sé que no tengo un cuerpo perfecto pero es llamativo, tiene distintas formas y texturas", dice Akemy enumerando las razones por las cuales decidió convertirse hace tres años en una aspirante a suicide girl.

Ella junto a otras diecinueve jóvenes peruanas forman parte de una comunidad de modelos alternativas en el internet.

Las suicides son chicas con apariencia que no encaja en lo convencional, por lo general llevan tatuajes, piercings y el pelo pintado y se consideran modelos, como Heidi Klum. No, no como ella.

Las suicide son modelos de belleza transgresora, de amplia gama: las hay altas, bajas, flacas, morenas, gordas, chinas, rubias, inclusive hay suicide girls con vitiligo o mujeres que han vencido el cáncer de mama.

La plataforma www.suicidegirl.com es la vitrina virtual que expone sus fotografías. Fue creada el 2001 por la estadounidense Selena Mooney, conocida como 'Missy Suicide', quien en sus primeras entrevistas decía haber creado la página para "presentar a mujeres hermosas al estilo pin-up que no se parecían a las modelos de moda".

Actualmente, esta comunidad que ha capturado la atención de Akemy reúne a más de tres mil suicide girls en el mundo, y hay otras 250 mil que son aspirantes, hopeful, como las llaman, que hacen cola para que sus fotografías sean compradas por la página.

Suicidio social

Desafiante, Asiri posa sobre la cama solo con una camiseta de Star Wars con la que juega a cubrirse los pezones; en la siguiente fotografía aparece completamente desnuda cubierta de arena; en la otra está sentada en una bañera con la palabra 'censored' sobre los pechos.

Hemos ingresado al perfil virtual de SG de la peruana Rubi Navarro (28),"Asiri", que desde el 2013 ha subido más de 200 fotos de desnudos suyos a la página, cada set (conjunto de 40 fotos) con un acabado más profesional que el anterior. Rubi tiene la esperanza de que su set sea mejor calificado y convertirse en una modelo suicide oficial.

"A la plataforma sólo se accede pagando una membresía de 12 dólares al mes, si los usuarios le dan ‘mucho amor’ a tus fotos [el equivalente a recibir corazones en el Instagram], los administradores de la página podrían comprarte un set y pagarte 500 dólares y 200 al fotógrafo, solo después de la compra te conviertes en una suicide girl", explica Akemy la colega de la estilizada Rubi quien en la vida real da clases de arte a adolescentes con problemas de conducta.

"Para postular debes llenar un formulario con tus datos y escribir un breve ensayo sobre porqué quieres ser una suicide. Yo argumenté sobre la libertad", apunta Rubi que tiene una debilidad por el desnudo desde la adolescencia y ve al Perú como un lugar donde los nudistas son vistos como marcianos.

"La gente es muy cerrada aquí, yo perdí amigas por aspirar a ser una suicide", interviene Yaha Shikary (30), el pelo ruloso y el cuerpo tan grácil como el de una púber. Yaha es otra hopeful peruana de la SG, una secretaria bilingüe que prefiere no identificarse con su nombre real.

Cuenta que sus amigas la censuraron porque se atrevió a subir a sus redes sociales fotos suyas en lencería y en poses prohibidas para una chica buena: "Por mí no hay problema, yo combino mis fotos de suicide con mi vida personal porque actualmente no tengo un jefe que me vaya a espiar o un trabajo del que me vayan a despedir", dice.

Hay algo de cierto en el nombre de esta plataforma que se jacta de tener más de 5 millones de visitas al mes, las chicas suicidas se suicidan simbólicamente cuando se atreven a subir sus fotos de desnudo.

El internet tiene memoria y no todos tienen la mente abierta para entender este sitio que técnicamente lucra por mostrar las fotografías de chicas con poca ropa (pero con su consentimiento) algo parecido a lo que hizo Hugh Hefner con sus conejitas.

"Cuando postulas, la página te aconseja estar muy segura de las fotos que subirás y si no estás muy conforme mejor no lo hagas”, apunta Akemy que terminó con su primer enamorado cuando éste la llamó puta cuando vio sus fotografías de suicide. Ella era su enamorada y debía comportarse como una señorita, le dijo. Ella lo mandó al diablo.

Derecho a desnudarse

Yaha Shikary llegó a la plataforma del SG por los algoritmos de internet, buscaba chicas con tatuajes para copiarles el estilo en Google y el buscador la direccionó a esta página que finalmente le presentó a su tribu: chicas tatuadas que no eran ni punks ni metals como ella, chicas con arrojo para mostrar su desnudez como ella.

"Que me hagan fotografías desnuda ha sido una terapia. Me he reconciliado conmigo. No era que me sentía fea, sentía que era normal pero al ver las fotos dije ¿está soy yo? ¿de verdad puedo salir así?", esta fue la sensación que tuvo Rubi la primera vez que vio su desnudez retratada por el lente de un fotógrafo profesional.

El espíritu de las suicide girls tiene que ver con eso, con la liberación a través de la desnudez, con mujeres sintiéndose poderosas a través del control de la sexualidad.

"Cuando estás frente a la cámara y te vas soltando, te sientes fuerte, tú diriges al fotógrafo, nadie te dice lo que tienes que hacer", dice Rubi. Desnudarse frente a otro es un acto de honestidad, dejar que miles en el internet vean tu desnudez es un grito descarado de amor propio.

"Si alguien quiere juzgarme por mi físico tendría que ser una modelo de Victoria Secret", agrega Akemy.

Estas mujeres reivindican su derecho a desnudarse, a sentirse deseadas, a vivir su sexualidad como lo deseen, y a sentirse objetos del deseo:

"A las mujeres se nos ve como niñas, cuando murió Hefner lo tachaban como explotador de las conejitas, es una visión muy condescendiente de la mujer y, a veces, el feminismo es así, le dicen a las personas cómo tienen que protegernos pero, discúlpame, yo elegí estar aquí, no tengo machismo interiorizado, soy consciente de lo que estoy haciendo y mostrando", remarca Rubi.

En abril pasado, las hopeful peruanas fueron invitadas a un Shoot Fest en Chile, un encuentro con suicide de otros países. Conocieron a Fish Ball, la modelo italana con más años en la página, se sintieron hermanadas, dicen, hablaron de tatuajes, de bralettes, de maquillaje, de novios celosos y de madres comprensivas.

Psicólogas, ingenieras, profesoras, maquilladoras, amas de casa, todas dejaron en el colgador sus identidades del mundo real, se desnudaron y se convirtieron en sus propias fantasías. Para ellas, lo erótico es democrático.