El partido entre Perú vs Venezuela nos dejó varias aristas por analizar. Más allá del resultado negativo que complica a la selección peruana en la tabla de las Eliminatorias 2026, de lo que más se ha hablado en los últimos días es sobre el árbitro Cristian Garay. El juez chileno fue protagonista porque tuvo varias decisiones polémicas, las cuales han sido duramente criticadas por los hinchas peruanos.

El penal de Carlos Zambrano, el gol anulado de Bryan Reyna y el jalón a Paolo Guerrero fueron algunas de las controversias de Garay. Por ello, La República Deportes conversó con el periodista chileno Francisco Solís para conocer un poco más a este réferi, quien registra una serie de polémicas en su historial.

— ¿Cómo han tomado en Chile las polémicas que han envuelto a Cristian Garay en el Perú vs Venezuela?

Claramente se siguió acá el partido y se siguió también las cobros polémicos hizo Cristian Garay en el Perú vs Venezuela. Es algo que ha repercutido y sobre todo por el historial que tiene este árbitro tanto a nivel local como como internacional.

En otros partidos, por ejemplo, en Copa América del año pasado, también hubo alguna polémica protagonizada por Cristian Garay. Entonces, sí, es algo que no ha pasado desapercibido y que ha repercutido en distintos medios en Chile.

— ¿Cómo definen en Chile al árbitro Cristian Garay?

Es un árbitro que tiene personalidad, que no le pesa los partidos complicados, pero que siempre deja algo, por así decirlo, como criticable. No pasa desapercibido en los partidos que le toca. Por ejemplo, el año pasado fue muy criticado por un penal que cobró a favor de Universidad de Chile, y también el año anterior había tenido otro polémica con un penal muy similar al que se le anuló a Julián Álvarez en el partido contra Real Madrid, acá hubo un penal muy similar. Él incluso después de ser convocado por el VAR a revisarlo y chequearlo, él mantuvo su postura, a pesar de los toques. No escapa de la polémica, siempre está al filo del reglamento.

— En este sentido, ¿te sorprende que esté en el ojo de la tormenta sabiendo de sus antecedentes?

Claramente, me sorprende. Es algo que tampoco se espera. Como chileno, no es algo que nosotros esperamos que un compatriota genere polémica, sobre todo un profesional. Nosotros esperamos que como cualquier profesional chileno él tenga un desempeño lo más intachable posible; sin embargo, algo que se ha dado en otras oportunidades.

— Cambiando de tema, ¿En Chile creen que el ciclo de Ricardo Gareca está finalizado?

En el papel no; sin embargo, en el ambiente hay una completa desazón en relación a la labor que ha tenido Ricardo Gareca sobre todo, considerando el historial de lo que venía haciendo, o sea, el paso por Perú. Tenía muy ilusionado al medio periodístico y deportivo, y al hincha en general. En vista de los resultados, ese entusiasmo ha ido decayendo y ahora hay una molestia generalizado en relación a que todavía se mantenga.

— ¿Quién o quiénes consideras que pueden ser los posibles reemplazos de Ricardo Gareca ante su inminente salida?

En el plano local, es complejo. Hay un 'profe' acá que toma un equipo y no le va mal: Jaime García. Pasa desapercibido, hoy está dirigiendo a Huachipato y que no le ha ido mal en sus procesos anteriores. Además, si Chile quiere pensar en palabras mayores para el ciclo 2026-2030, Manuel Pellegrini es el nombre que debería asumir la selección chilena. Es el técnico chileno con mayor relevancia a nivel mundial considerando los equipos y logros que ha obtenido. Por ahí va lo que yo creo que podría ser el futuro de la dirección técnica.

— Sobre la participación de Chile en las Eliminatorias 2026, ¿crees que aún pueden clasificar, pese al sombrío panorama?

Cuando se perdió el partido como local ante Bolivia, el camino quedó cuesta arriba e imposible de revertir. Si bien aún hay opciones matemáticas, los resultados no acompañan y el futuro es concreto: Chile no va a ir al Mundial. Sería un milagro mayúsculo. Ya se asumió que el próximo Mundial se verá por televisión.

— ¿Cuál ha sido la principal falencia de este Chile, que hace algunos años estaba siendo bicampeón de América? ¿Solo pasa por el recambio generacional?

Hay muchos factores. Sin duda que la no capitalización del buen momento del fútbol chileno está pasando la cuenta. Esto es consecuencia de un nulo trabajo en inferiores. Un descuido por parte de las autoridades del fútbol chileno, el cual tiene un nivel más bajo. Estadios vacíos, rendimientos individuales y colectivos (bajos). Durante muchos años, los equipos quedan eliminados en primera ronda y todo esto va repercutiendo en la selección, la cual se alimenta de los clubes. Han ido dejando de lados los campeonatos de proyección, venden a los jugadores muy rápido por mucho dinero.