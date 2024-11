Agustín Lozano remarcó que esta no es la primera vez que el Gobierno no cumple con los acuerdos. Foto: composición LR/Entre Bolas/FPF

Agustín Lozano remarcó que esta no es la primera vez que el Gobierno no cumple con los acuerdos. Foto: composición LR/Entre Bolas/FPF

La selección peruana Sub-20 sufrió un duro golpe a poco del inicio del Sudamericano de la categoría. Hace algunos días, la Conmebol anunció que nuestro país ya no será sede de la competición y Venezuela asumirá dicha responsabilidad. En medio de este panorama, Agustín Lozano, presidente de la FPF (Federación Peruana de Fútbol) responsabilizó al IPD por lo acontecido.

El mandamás del fútbol peruano, quien estuvo presente en la final de la Copa Sudamericana luego de recuperar su libertad, remarcó que el Gobierno no cumplió con los acuerdos.

Lozano responsabiliza al IPD por perder el Sudamericano Sub-20

Al ser consultado por los motivos que llevaron a la Conmebol a quitarle la sede del Sudamericano Sub-20 a Perú, Agustín Lozano afirmó que eso lo debe responder el Instituto Peruano del Deporte.

"Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometieron en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa. No lo hizo y no es la primera vez que el Gobierno ha fallado", manifestó el directivo en su llegada al país para el medio 'Entre Bolas'.

¿Por qué Conmebol le quitó la sede del Sudamericano Sub-20 a Perú?

Perú perdió la sede del Sudamericano Sub-20 debido a una combinación de factores que afectaron su capacidad organizativa. La reciente detención del presidente de la FPF, Agustín Lozano, por presuntos actos de corrupción, puso en evidencia la crisis institucional que atraviesa el balompié nacional. Además, la Conmebol señaló deficiencias en la infraestructura deportiva y la falta de garantías para cumplir con los plazos establecidos.

¿Dónde se jugará el Sudamericano Sub-20?

Conmebol anunció que Venezuela será el escenario del próximo Sudamericano Sub-20, un torneo que ya organizó en cuatro ocasiones anteriores. Aunque aún no se oficializan los estadios, se espera que el país proponga sedes emblemáticas como el Estadio Olímpico de Caracas o el Metropolitano de Mérida, que cumplen con los requisitos técnicos y logísticos para llevarse a cabo el torneo continental.

¿Cuál es el grupo de Perú en el Sudamericano sub 20?

Tras el sorteo que se realizó en octubre, la selección peruana quedó en el Grupo A como cabeza de serie. Los rivales de la Bicolor serán Uruguay, Argentina, Paraguay y Venezuela. Por otra parte, en el grupo B figuran las siguientes selecciones: Brasil, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia.