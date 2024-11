El pasado miércoles 13 de noviembre, se conoció que el Sudamericano Sub-20 2025 ya no se realizará en el Perú. De acuerdo a diversas fuentes de La República, esta decisión se tomó luego de la inestabilidad institucional que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol (FPF) luego de la detención de Agustín Lozano por presuntamente liderar la organización criminal Los Galácticos.

Esta preocupante situación salpica a todas las divisiones de nuestro balompié. Es más, en las últimas horas, se habló de una posible salida de 'Chemo' del Solar de la Sub-20, pero esto fue desmentido poco tiempo después. No obstante, aún existe la posibilidad de que sí deje el banquillo por una razón adicional.

¿Por qué 'Chemo' del Solar podría dejar la selección peruana sub-20?

En la última edición del programa 'D&T, Diego Rebagliati el motivo por el que 'Chemo' del Solar sí renunciaría a la selección peruana sub-20. De acuerdo al comunicador, si los equipos no le dan a los jugadores que necesita para el Sudamericano, optaría por dar un paso al costado.

"No ha renunciado 'Chemo', están en Chile, vienen de jugar dos partidos importantes y está muy preocupado por la situación de la FPF, pero está más preocupado por una situación adicional. Le prometieron que el campeonato empezaba en febrero y que le iban a dar a todos los jugadores y si no le dan a todos los jugadores, ahí si va a renunciar", señaló.

"Hay un equipo que, aparentemente el campeonato empezaría en la última semana de enero (23), y coincidiría con una fase de de Perú, y hay un equipo que ha sacado cuentas y dijo, porque hay una nueva reglamentación que van a sacar que si no dan a los jugadores no los pueden usar en el campeonato, han dicho 'no se los doy, pero solo los pierdo una fecha porque a Perú lo van a eliminar', lo cual es muy mala leche. Espero que ningún equipo haga eso y que les den a los jugadores", añadió.

FPF asegura que 'Chemo' del Solar seguirá al mando

A través del área de prensa, la Federación Peruana de Fútbol desmintió la información que circuló en las últimas horas sobre una posible renuncia de 'Chemo' del Solar luego de que se confirmó que el país ya no organizará el certamen juvenil. Por el contrario, fueron enfáticos en señalar que el exjugador de Universitario seguirá no solo al mando de la selección sub 20, sino también trabajando en la Unidad Técnica de Menores.

"Sobre las supuestas informaciones que vienen circulando en redes sociales y medios de comunicación acerca de una supuesta renuncia de José del Solar a la dirección técnica de La Bicolor Sub 20 y a la Unidad Técnica de Menores de la FPF, es importante aclarar que dichas afirmaciones son falsas", informaron.

¿Cuál es el grupo de Perú en el Sudamericano sub 20?

Tras el sorteo que se realizó en octubre, la selección peruana quedó en el Grupo A como cabeza de serie. Los rivales de la Bicoloer serán Uruguay, Argentina, Paraguay y Venezuela. La otra llave estaba constituida por Brasil (cabeza de serie), Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia.