Perú vs Uruguay sub-20 EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido amistoso del equipo de 'Chemo' del Solar?

Perú vs Uruguay sub-20 se disputará a partir de las 2.30 p. m. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

Perú vs Uruguay sub-20 se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 12 de noviembre por un amistoso internacional. El equipo dirigido por José Guillermo del Solar, que se prepara para el Sudamericano de su categoría, se medirá ante el elenco charrúa en el Estadio Gran Parque Central, a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora uruguaya). La transmisión estaría a cargo de FPF Play. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

Ambos combinados seguirán con su preparación de cara al Sudamericano Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Perú. En el Grupo A, compartirán grupo con Venezuela, Paraguay y Argentina. Mientras que en el Grupo B estarán Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia.

Para estos partidos, el entrenador de Uruguay, Fabián Coito, convocó a 24 futbolistas. Por su parte, la Sub 20 de Perú dirigida por José "Chemo" del Solar luego visitará a Chile: el domingo 17 enfrentará a La Roja en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, y el martes 19 en el Complejo Quilín de Santiago.

Perú vs Uruguay sub-20: ficha del partido

Partido Perú vs Uruguay Sub-20 ¿Cuándo? Martes 12 de noviembre 2024 ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora uruguaya) ¿En qué canal? FPF Play ¿Dónde? Estadio Gran Parque Central

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay sub-20?

En territorio peruano, el choque entre Perú vs Uruguay sub-20 se disputará a partir de las 2.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ningún detalle.

México: 1.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Uruguay sub-20?

La transmisión del amistoso entre Perú vs Uruguay sub-20 que se disputará en el Gran Parque Central estaría a cargo de FPF Play.

¿Cómo ver Perú vs Uruguay sub-20 online gratis?

Si deseas ver Perú vs Uruguay ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más pormenores del cotejo.

¿Dónde jugarán Perú vs Uruguay sub-20?

Perú vs Uruguay sub-20 se llevará a cabo en el Estadio Gran Parque Central, ubicado en la ciudad de Montevideo. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 37.000 espectadores.