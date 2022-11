¿Cuándo juegan Real Sociedad vs. Manchester United EN VIVO vía ESPN por la Europa League?

Real Sociedad vs. Manchester United EN VIVO se enfrentan este jueves 3 de noviembre por la fecha 6 del Grupo E en la Europa League 2022-23. El duelo se llevará a cabo en el estadio Reale Arena, con transmisión vía ESPN y Star Plus desde las 12.45 p. m. Para que no te pierdas este y otros partidos del fútbol europeo, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes con el minuto a minuto, alineaciones confirmadas y recopilación en video de los goles.

Real Sociedad vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Real Sociedad vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Jueves 3 de noviembre ¿A qué hora? 12.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Reale Arena ¿En qué canal? ESPN

El boleto directo a los octavos de final se pone en juego en la última jornada. Con la obligación de ganar para terminar primeros, los diablos rojos visitan España para cobrarse la revancha por la derrota que el conjunto vasco le infligió en la primera fecha del torneo.

Manchester United viene de asegurar, cuando menos, el pase a los playoffs con su victoria reciente por 3-0 sobre Sheriff Tiraspol, mientras que Real Sociedad consiguió su quinto triunfo con el 2-0 sobre Omonia. En el cruce previo entre ingleses y españoles, los ibéricos sorprendieron al ganar por la mínima en Old Trafford con gol de Brais Méndez.

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs. Manchester United?

Esta es la guía de horarios para que no te pierdas el Real Sociedad vs. Manchester United desde Latinoamérica.

México (centro): 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite Real Sociedad vs. Manchester United?

En Sudamérica, la televisación del Real Sociedad vs. Manchester United irá por la señal del canal ESPN.

¿Cómo ver Real Sociedad vs. Manchester United ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Sociedad vs. Manchester United por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los duelos transmitidos por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Sociedad vs. Manchester United

Real Sociedad: Remiro, Rico, Pacheco, Le Normand, Gorosabel, Zubimendi, Merino, Marín, Méndez, Fernández y Sorloth.

Manchester United: De Gea, Shaw, Martínez, Maguire, Dalot, Eriksen, Casemiro, Rashford, Fernandes, Elanga y Cristiano Ronaldo.

Historial reciente de Real Sociedad vs. Manchester United

Manchester United 0-1 Real Sociedad | 08.09.22

Manchester United 0-0 Real Sociedad | 25.02.21

Real Sociedad 0-4 Manchester United | 18.02.21.

¿Dónde juegan Real Sociedad vs. Manchester United?

El escenario de este compromiso será el estadio Reale Arena, recinto deportivo ubicado en San Sebastián, con capacidad para albergar a casi 40.000 espectadores.