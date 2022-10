¿A qué hora ver América de Cali vs. Deportivo Lara EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina?

América de Cali vs. Deportivo Lara EN VIVO se enfrentan en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda (Quito), vía DirecTV Sports, por la jornada 2 del Grupo D en la Copa Libertadores Femenina 2022. El duelo se llevará a cabo desde las 3.00 p. m. (hora de Perú y Colombia) y 4.00 p. m. (hora de Venezuela). Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes.

América de Cali vs. Deportivo Lara: ficha del partido

Partido América de Cali vs. Deportivo Lara ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 17 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú y Colombia), 4.00 p. m. (Venezuela) ¿Dónde? Estadio Gonzalo Pozo Ripalda ¿En qué canal? DirecTV Sports

Luego de su debut con victoria por 1-0 sobre Santiago Morning, el equipo colombiano va por su clasificación a los cuartos de final ante el cuadro venezolano. En la fecha previa, Wendy Bonilla, con un solitario tanto, le dio a las diablas rojas sus primeros tres puntos y el liderato provisional de su grupo en el torneo.

Las llaneras, por su parte, dejaron escapar la victoria ante Alianza Lima en los minutos finales al no poder resistir el 1-0 de Génesis Florez. Por si fuera poco, su jugadora Tahicelis Marcano vio la roja, por lo cual será baja en esta nueva jornada.

¿A qué hora juegan América de Cali vs. Deportivo Lara?

Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite América de Cali vs. Deportivo Lara?

Argentina: DirecTV Sports+

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports, Win Sports, Telepacífico

Ecuador: DirecTV Sports+, ECDF

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: Simple TV.

¿Cómo ver América de Cali vs. Deportivo Lara ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del América de Cali vs. Deportivo Lara por internet, sintoniza el servicio de streaming DirecTV GO. También, puedes seguir gratis el duelo vía Facebook Watch de la Conmebol Libertadores o informarte a través de la cobertura de La República Deportes.

Probable alineación de América de Cali vs. Deportivo Lara

América de Cali: Natalia Giraldo; Wendy Natis, Tatiana Castañeda, Fabia Yantén; Carolina Pineda, Sara Martínez, Mariana Muñoz, Diana Ospina, Mariana Zamorano; Catalina Usme, Ingrid Vidal.

América de Cali vs. Deportivo Lara: pronóstico

1XBet: gana América (1,05), empate (11,00), gana Lara (24,00)

Doradobet: gana América (1,03), empate (9,00), gana Lara (26,00)

Inkabet: gana América (1,03), empate (12,00), gana Lara (23,00).

¿Dónde juegan América de Cali vs. Deportivo Lara?

El escenario de este compromiso será el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, de la ciudad de Quito. Este recinto deportivo, propiedad del club Sociedad Deportiva Aucas, tiene capacidad para más de 18.000 espectadores.