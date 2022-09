¿Cuándo juegan Inter vs. Bayern Múnich? Fecha, canal y hora del duelo por Champions League

¿Cuándo juegan Inter vs. Bayern Múnich? Neroazurros y bávaros protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2022-23. El compromiso se llevará a cabo este miércoles 7 de septiembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Giuseppe Meazza. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y la aplicación de streaming Star Plus .

También podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes, donde no solo encontrarás el minuto a minuto de este choque, sino también los resultados de los partidos de hoy.

Inter vs. Bayern Múnich: ficha del partido

Partido Inter vs. Bayern Múnich ¿Cuándo juegan? Miércoles 07 de septiembre ¿Dónde? Giuseppe Meazza ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2 y Str Plus

Inter y Bayern Múnich protagonizarán uno de los partidos más apasionantes del Grupo C de la Champions League o, mejor conocido, como el ‘grupo de la muerte’, donde también está el FC Barcelona y Plzen.

Los nerozurros llegan golpeados a este duelo, pues cayeron ante su clásico rival en el Derby della Madoninna por 3-2 ante AC Milan. Derrota que los dejó en el octavo lugar en los puestos de clasificación de la Serie A con 9 unidades.

Por otro lado, el Bayern Múnich tuvo que conformarse con un amargo empate a uno con el Unión Berlín el último fin de semana, resultado que los aleja de los primeros puestos de la Bundesliga, ya que se encuentran en la tercera casilla con 11 puntos a uno del líder Friburgo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inter vs. Bayern Múnich?

El partidazo entre Inter vs. Bayern Múnich por la Liga de Campeones se llevará a cabo este miércoles 7 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Inter vs. Bayern Múnich?

Argentina: Star Plus, Fox Sports

Bolivia: ESPN 2, Star Plus

Brasil: HBO Max

Chile: Star Plus, Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2, Star Plus

Ecuador: ESPN 2, Star Plus

México: HBO Max

Panamá: Star Plus

Perú: ESPN 2, Star Plus

Uruguay: ESPN 2, Star Plus

Venezuela: ESPN 2, Star Plus.

¿Cómo ver Inter vs. Bayern Múnich en ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver Inter vs. Bayern Múnich ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Inter vs. Bayern Múnich por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Bayern Múnich?

Para acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Bayern Múnich, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.