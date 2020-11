Integrantes de la selección peruana exigen renuncia de Manuel Merino

La noche del sábado 14 y madrugada del domingo 15 quedará, lamentablemente, en el registro del país, pues el Gobierno de facto de Manuel Merino provocó la muerte de dos jóvenes que asistieron a la marcha nacional contra el golpe de Estado perpetuado el 9 de noviembre de este 2020.

Las manifestaciones no solo se vieron en las calles y las casas con cacerolazos en balcones, las redes sociales también jugaron un papel importante para expresar la postura de la mayoría de ciudadanos, entre ellos, los integrantes de la selección peruana.

Dejando en claro que en este momento no hay nada más importante que el bienestar de la nación, los integrantes de la Blanquirroja se pronunciaron en sus plataformas virtuales para exigir que el expresidente del Congreso termine con el conflicto interno.

Publicación en Instagram de Christian Ramos.

Publicación en Instagram de Marcos López.

Publicación en Instagram de Aldo corzo.

“Merino renuncia ya” , fue la frase que más usaron los jugadores de la selección peruana y Renato Tapia fue el primero en revelarlo. Desde el primer día de la marcha, mostró su apoyo y luego de desatarse asesinatos compartió: “Basta”, sostuvo junto a un lazo negro.

Minutos después, Christofer Gonzales, Raúl Ruidíaz, Edison Flores, José Carvallo, Anderson Santamaría, Aldo Corzo, Andy Polo, Marcos López y Christian Ramos usaron Instagram para mostrar su postura y exigir que se termine el gobierno de facto de Manuel Merino.

Publicación en Instagram de José Carvallo.

Publicación en Instagram de Anderson Santamaría.

“Somos libre, seamos siempre. Merino no es mi presidente”, expresó el defensa de Atlas junto a una icónica imagen de la manifestación. “Váyanse todos”, escribió el portero de Universitario, y el resto compartió el popular hashtag #MerinoRenunciaYa, además del #Perú está de luto.

Por su lado, Edison Flores se extendió con un largo mensaje: “Muchas personas dirán ‘zapatero a tu zapato’, ‘tú qué sabes si solo eres fútbol’. No me digan que no hable, no saben el dolor que se siente. Soy de barrio, no tuve la mejor educación, pero me enseñaron los derechos, los valores que hacen ser como toda la gente que lucha cada día y más ahora. Lo siento amigos, conocidos y familiares que no comparten mi pensamiento, pero soy del pueblo y moriré siendo del pueblo”.

Publicación en Instagram de Paolo Hurtado.

Publicación en Instagram de Christofer Gonzales.

