Ver EN VIVO WWE Crown Jewel 2019: cartelera, hora y canal para ver el evento

WWE Crown Jewel 2019 EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | Se realizará (EN DIRECTO FOX Action y WWE Network) este miércoles 31 de octubre con miras al evento Survivor Series.

Este gran evento de lucha libre tendrá lugar en el estadio Rey Fahd en Riad de Arabia Saudita y podrás seguir el minuto a minuto, los resultados de luchas, los mejores golpes y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora inicia la cartelera de WWE Crown Jewel 2019?

El WWE Crown Jewel 2019, que tiene pactado nueve luchas, de las cuales cuatro serán titulares y las restantes en diversas estipulaciones especiales, empezará a las 12:00 p. m. (hora en Perú). A continuación, te presentamos los horarios de este nuevo pay-per-view (pague-por-ver) de la WWE en los diferentes países:

Honduras - 11:00 a. m.

El Salvador - 11:00 a. m.

Nicaragua - 11:00 a. m.

Costa Rica - 11:00 a. m.

México - 11:00 a. m.

Ecuador - 12:00 p. m.

Colombia - 12:00 p. m.

Panamá - 12:00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Florida, Miami y Nueva York) - 1:00 p. m.

Bolivia – 1:00 p. m.

Venezuela - 1:00 p. m.

Paraguay - 2:00 p. m.

Chile - 2:00 p. m.

Argentina - 2:00 p. m.

Uruguay - 2:00 p. m.

Brasil - 2:00 p. m.

España - 6:00 p. m.

*Vale precisar que el Kickoff Crown Jewel 2019 será transmitido EN VIVO por las redes sociales oficiales de WWE una hora antes de la cartelera principal.

Dos de los combates más esperados de Crown Jewel 2019 iniciaron en el debut de SmackDown en FOX, donde en primer lugar se vio el cruce de miradas entre Braun Strowman y Tyson Fury, para luego pasar al ataque de inesperado de Caín Velásquez a Brock Lesnar, quienes tuvieron un pasado en UFC y ahora volverán a verse las caras por el Campeonato de la WWE.

El segundo Crown Jewel de la historia que la WWE organiza en Arabia Saudita también tendrá como plato fuerte la revancha de Hell in a Cell entre Seth Rollins y The Fiend Bray Wyatt, quienes nuevamente lucharán por el Campeonato Universal y por tratar de hacer olvidar el pésimo final que tuvieron en el evento anterior.

Por otro lado, los fanáticos en Arabia Saudita tendrán el privilegio de ver en escena a dos integrantes del Salón de la Fama de WWE: Hulk Hogan y Ric Flair. Cada uno de ellos escogió a cinco luchadores para pactar el combate 5 vs. 5 tag team.

WWE Crown Jewel 2019: Revisa la cartelera del evento

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Cain Velásquez

- Campeonato Universal: Seth Rollins (c) vs. The Fiend Bray Wyatt

- Braun Strowman vs. Tyson Fury

- Campeonato de los Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Ganador de la Batalla Real

- Lucha 5 contra 5: Team Hulk Hogan (Roman Reigns, Ricochet, Rusev, Ali y Shory G) vs. Team Ric Flair (Randy Orton, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley y Drew McIntyre).

- Copa del mundo por equipos de la WWE: New Day (Kofi Kingston y Big E), Heavy Machinery (Otis y Tucker), B Team (Curtis Axel y Bo Dallas), Viking Raiders (Ivar y Erick), Dolph Ziggler & Robert Roode, The O.C. (Karl Anderson y Luke Gallows), The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson), Zack Ryder & Curt Hawkins y Lucha House Parte (Kalisto, Lince Dorado o Gran Metalik).

- Cesaro vs. Mansoor

- Lacey Evans vs. Natalya

¿Dónde ver EN VIVO WWE Crown Jewel 2019 en español?

Para poder seguir todos los pormenores de este evento de WWE en español, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión:

Perú y el resto de Latinoamérica: Fox Action EN VIVO

Estados Unidos (inglés): WWE Network y Fox Action

WWE Crown Jewel 2019: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre, ‘Sobre las Cuerdas’, analizó la cartelera de WWE Crown Jewel 2019 e indicar qué títulos podrían cambiar de manos este jueves 31 de octubre. Escúchalo a continuación.