Liga 1: revisa de la programación de la fecha 7 del Torneo Apertura 2019

Este viernes será el día en el que comience una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2019. El primer partido será el Alianza Lima vs. UTC, equipos que se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva a las 8 de la noche.

Al día siguiente, Universitario de Deportes tendrá un difícil partido ante una de las revelaciones del campeonato: Deportivo Binacional. El conjunto 'crema' es el más cercano perseguidor del conjunto puneño, por lo que una victoria lo pondría solo a uno en la tabla de posiciones.

Finalmente, Sporting Cristal intentará seguir en lo más alto de la tabla de posiciones derrotando a un Deportivo Municipal que no pierde desde hace tres jornadas en la Liga 1. Este cotejo se jugará en el estadio Alberto Gallardo y será uno de los más atractivos del fin de semana.

Programación de partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1

Alianza Lima vs. UTC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio Alejandro Villanueva



Sábado 30 de marzo



Unión Comercio vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 1:15 p. m.

Estadio IPD de Moyobamba



Deportivo Binacional vs. Universitario de Deportes

Hora: 3:30 p. m.

Estadio Guillermo Briceño de Juliaca



Sport Huancayo vs. Real Garcilaso

Hora: 5:45 p. m.

Estadio Huancayo



FBC Melgar vs. Universidad San Martín

Hora: 8:00 p. m.

Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa)

Domingo 31 de marzo



Sport Boys vs. Ayacucho FC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio Miguel Grau del Callao



Alianza Universidad vs. Pirata FC

Hora: 3:30 p. m.

Estadi Heraclio Tapia de Huánuco



Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal

Hora: 4:00 p. m.

Estadio Alberto Gallardo



César Vallejo vs. Academia Cantolao

Hora: 6:15 p. m.

Estadio Mansiche de Trujillo

Tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1