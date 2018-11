Inglaterra vs Croacia EN VIVO ONLINE: partido de vida o muerte por la UEFA Nations League

VER EN VIVO | Inglaterra vs Croacia se juega este domingo 18 de noviembre en el Estadio Wembley. El duelo arrancará desde las 9:00 am (hora peruana) por la UEFA Nations League. Será transmitido vía DirecTV Sports (para Latinoamérica); además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El Inglaterra vs Croacia será un vital partido para ambas naciones y es que se juegan el pase a la fase final. Un empate entre ambos favorecería a España que sería la selección clasificada.

La selección de Croacia sufre una gran pérdida a puertas de este duelo importante en Wembley. Iván Rakitic no podrá ser partícipe tras sufrir molestias musculares tras el choque contra España. El centrocampista podría estar tres semanas alejado de las canchas tras las primeras informaciones de su club. Según el parte médico del FC Barcelona el croata ha sufrido una “elongación en el semimembranoso de la pierna derecha”.

Los dirigidos por Zlatko Dalic llegan a este enfrentamiento luego de conseguir una victoria ajustada sobre España por 3-2. Este duelo fue por la UEFA Nations League y los goles croatas fueron anotados por Kramaric, y un doblete de Jedvaj; mientras que la ‘Furia Roja’ descontó por medio de Dani Ceballos y Sergio Ramos.

Resaltar que el Inglaterra vs Croacia será de vida o muerte pues el que resulte derrotado se iría al descenso según las bases de la UEFA Nations League.

Los locales por su parte contarán con la presencia de su goleador Harry Kane que se apoyará en el desequilibrio de Dele Alli, Marcus Rashford y Jadon Sancho. La selección de Inglaterra llegará entonado a este encuentro luego de superar sin contratiempos a Estados Unidos por 3-0 en amistoso por la Fecha FIFA 2018.

En la previa del Inglaterra vs Croacia, el DT de los ‘Tres Leones’, Gareth Southgate sostuvo que será no se siente presionado por el partido ante los croatas. “Queremos ganar el juego, tan simple como eso. No estoy preocupado por nada más”.

Si revisamos el historial de los Inglaterra vs Croacia, en sus últimos ocho duelos los ‘Tres leones’ se llevó la victoria en cuatro oportunidades, mientras que los croatas gritaron victoria tres veces, de los cuales uno fue por tanda de penales (Mundial Rusia 2018). Un empate que se dio en el partido de ida por la UEFA Nations League cierran las estadísticas.

Horarios para ver el Inglaterra vs Croacia EN VIVO ONLINE por la UEFA Nations League

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

Canales para ver el Inglaterra vs Croacia EN VIVO ONLINE por la UEFA Nations League

DirecTV Sports

Inglaterra vs Croacia: probables alineaciones EN VIVO ONLINE por la UEFA Nations League

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Joe Gomez, Benjamin Chilwell; Eric Dier, Jordan Henderson, Dele Alli; Marcus Rashford, Raheem Sterling, Harry Kane.

Croacia: Lovre Kalinic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Tin Jedvaj; Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric; Ante Rebic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Inglaterra vs Croacia por la UEFA Nations League?

Si quieres seguir en Internet el Inglaterra vs Croacia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.