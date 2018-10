U. de Chile vs U. Católica EN VIVO ONLINE: canal y hora del ‘Clasico chileno’ [GUIA TV]

VER EN VIVO U de Chile vs Universidad Católica se juega este sábado 26 de octubre por la fecha 27 del Torneo Chileno 2018. Esta nueva edición del ‘Clásico sureño’ arrancará desde las 10:00 am (hora peruana) en el Estadio Nacional de Santiago. Será transmitido vía TV Chile; y también podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los ‘Azules’ llegan al Universidad de Chile vs Universidad Católica con tres victorias consecutivas en el torneo doméstico. Los dirigidos por el argentino Frank Kudelka se ubican en el cuarto casillero de la tabla de posiciones con 47 unidades.

En la previa del partido, el estratega de los ‘Azules’ lementó la ausencia del mediocampista Jean Bausejour; y deslizó la posibilidad de alinear a David Pizarro que presentó mejorías. “Jean, aunque querramos no va a estar y David (Pizarro) ha entrenado con mejorías en sus dolencias, así que evaluaremos mañana en qué situación está”, apuntó el DT argentino.

Frank Kudelka es consciente de que se enfrentarán a un duro rival y asume el reto con el fin de querer escalar en la tabla de posiciones. “Considero a Católica el mejor equipo del campeonato más allá de que se le cuestione o no, yo no soy quien los cuestiona y por algo está primero hace muchísimo tiempo y llevan muchos puntos de ventaja. Entonces para nosotros es un desafío poder ganarle a Católica como para escalar en la tabla de posiciones y superarlos en el juego”, agregó.

Por otro lado, los ‘Cruzados’ afrontarán el Universidad de Chile vs Universidad Católica como únicos punteros del torneo chileno con 54 unidades. En sus últimos cinco duelos obtuvieron dos empates, tres victorias y una derrota.

El entrenador español de la Club Deportivo Universidad Católica, Beñat San José no podrá contar con Germán Voboril luego de que sufriera un desgarro en su pierna derecha que los tendrá alejado de las canchas entre tres y cuatro semanas.

Sin embargo, los ‘Cruzados’ recuperan a dos jugadores que cumplieron sus suspenciones: Germán Lanaro y Raimundo Rebolledo.

El DT San José, se refirió al partido y sabe lo importante que sería ganar el ‘Clasico chileno’ que los ayudará a no perder el paso de su meta: lograr el campeonato. “Es una partido muy motivante. Los clásico más allá de donde esté cada uno o de la altura del campeonato, son de gran intensidad y nostros queremos ganar un partido de visista, que hace no lo hacemos, ganar un clásico y obviamente dar un paso muy grande para nuestro objetico, que es ser campeones”, indicó el DT español.

Asimismo, el mediocampista de la Club Deportivo Universitad Católica, José Pedro Fuenzalida, analizó al rival de este sábado y deslizó cómo enfrentarán al cuadro ‘Azul’. “Lo que queremos transmitir es tratar de vivir el partido como un partido más obviamente un ‘Clasico’, un partido fundamental, tratar de mantener esa tranquilidad, y mañana obviamente en la cancha sacar toda esa energía acumulada y tratar de sacar un buen resultado que a nostros nos importa mucho”

La última vez de un Universidad de Chile vs Universidad Católica fue el pasado 13 de mayo, aquella ocasión ambas escuadras empataron 1-1 goles de Mauricio Pinilla y Diego Buonanotte respectivamente. Si revisamos el historial de los últimos diez enfrentamientos entre ‘Azules’ y ‘Cruzados’, los números son los siguientes: el Club Deportivo Universidad Católica logró 5 victorias, mientras que la Universitadad de Chile lo hizo en dos oportunidades; tres empates cierran las estadísticas.

U de Chile vs U Católica: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por el Campeonato chileno 2018

Universidad de Chile: Johnny Herrera; Rodrigo Echeverría, Christian Vilches, Rafael Vaz, Matías Rodríguez; Yerko Leiva, Gonzalo Espinoza, Rafael Caroca, Francisco Arancibia; Ángelo Henríquez, Nicolás Guerra.

Universidad Católica: Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Stefano Magnasco; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; Marcos Bolados, Diego Buonanotte, Andrés Vilches; Sebastián Sáez.

