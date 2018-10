Reimond Manco: "Ese penal no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín"

En el triunfo de Universitario 2-1 sobre Unión Comercio, hubo una protagonista principal, ese fue el árbitro Diego Haro, quien cobró un dudoso penal a favor de los cremas a los 17' del segundo tiempo. Ello generó mucha molestia en el plantel de Moyobamba.

Reimond Manco fue el más crítico con el árbitro. El volante fue expulsado por el juez por realizar un reclamo airado y no dudó en señalar a Haro como el culpable de la derrota de su equipo la noche del sábado en el Estadio Nacional.

" Claro que estoy molesto, porque la Universitario tiene excelente jugadores y no necesita de ese tipo de ayuda. Por ejemplo, cómo Haro va a cobrar ese penal, eso no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín. Yo me pregunto, si hubiera sido al revés, ustedes creen que Haro cobraba penal a favor de Unión Comercio, imposible, no lo hubiera hecho", declaró Manco en Radio Ovación.

El 'Rei' también mostró su incomodidad por el cambio de árbitro. Se sabía que Yovani Quevedo dirigiría el encuentro, pero luego Haro fue designado por la CONAR.

" Sabíamos que inicialmente Yovani Quevedo dirigía este encuentro pendiente y luego nos dimos con la sorpresa que era Haro, al menos genera suspicacia ese repentino cambio. Acaso, Quevedo no está capacitado para dirigir cualquier partido", expresó.

Además Manco agregó: " No solo por el penal sino en el primer tiempo nos llenó de tarjetas amarillas y cobrando todo a favor de la 'U'. Prácticamente nos metió en nuestro campo y luego, en el segundo tiempo, me expulsó por una reacción que se ve en todas partes. Sin duda en Unión Comercio todos estamos muy fastidiados porque molesta que nos hayan ganado de esa manera. Yo no soy de hablar mal de los árbitros, pero considero que Diego Haro nos perjudicó en sus cobros".

Universitario de Deportes suma 41 puntos en el Acumulado y salió de la zona del descenso. Su próximo rival será el Binacional en Moquegua este sábado 20.