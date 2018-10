La gran noticia que recibió Yordy Reyna previo al duelo frente a Chile por fecha FIFA [FOTO]

El delantero nacional, Yordy Reyna, se sumó a la delegación peruana dirigida por Ricardo Gareca en buen momento. El ariete del Vancouver Whitecaps de la MLS sigue brillando con su club en el torneo norteamericano y, mérito de ello, ha sido nominado a un galardón importante que entrega la escuadra canadiense.

La 'Magia' regresó a las convocatorias de la Selección Peruana tras estar un tiempo alejado por algunos problemas extradeportivos. Sin embargo, en ese plazo que estuvo lejos de lucir la 'bicolor', se concentró en mejorar su rendimiento en el Vancouver Whitecaps.

Yordy Reyna atraviesa su mejor presente futbolístico, gracias a su compromiso y responsabilidad que ha venido demostrando en su club. Tras estos factores, el exAlianza Lima integra la lista de jugadores al premio Mejor Jugador del Año del equipo de Canadá.

Reyna ha sido uno de los futbolistas más peligrosos del Vancouver Whitecaps en esta campaña 2018; participando con 5 dianas y 9 asistencias.

La 'Magia', es pieza fundamental en su club y espera dar lo mejor con la 'blanquirroja', tal como lo hace con el Vancouver Whitecaps.

La última vez que Yordy Reyna fue considerado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana fue en los partidos que disputó contra su similar de Nueva Zelanda por el repechaje rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Does @yordy_10 get your ✔ote for the #VWFC BMO Player of the Year?



Cast it now & be entered to win a jersey signed by the winner → https://t.co/4bNZtHZdye pic.twitter.com/i2qbu4pEiT