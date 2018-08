Estados Unidos vs Paraguay: chocan por el Mundial Femenil Sub 20 | EN VIVO

Urgen de una victoria. Estados Unidos y Paraguay se enfrentan por la segunda jornada en el Mundial Femenil Sub 20 que se viene disputando en Francia. Cotejo iniciará este jueves desde las 12:30 p.m. EN VIVO Y EN DIRECTO y será transmitido por DirecTV Sports, Univisión y Telemundo.

Mal inicio

Las albirrojas empezaron con el pie derecho en la Copa del Mundo luego de caer por 4-1 ante España. Ahora no tienen margen de error, y eso lo sabe Fabiola Sandoval.

Video: FIFA.

“Nunca me rindo, no me doy por vencida. A veces no nos dan las piernas, pero lo seguimos intentando”, dijo la número '9' para el sitio oficial de la FIFA.

Asimismo, aseguró que si bien los rivales de Paraguay son muy duros, el objetivo es pasar a la siguiente fase: “Sabemos que es difícil, pero nuestro objetivo es pasar la fase de grupos, que Paraguay no logró nunca. Está costando mucho, pero faltan dos partidos y el jueves vamos a intentar ganar ante Estados Unidos. Creo que sí vamos a hacer un buen partido”.

Situación similar

Estados Unidos también cayó en su debut ante una muy ordenada -y candidata al título- selección de Japón por la mínima diferencia.

Video: FIFA

Un empate no le favorece a ninguna de las dos, la selección que gane seguirá con chances de clasificar a cuartos de final, y la que pierda quedará eliminada.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Estados Unidos vs Paraguay?

