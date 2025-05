Newton College: cuánto cuesta la mensualidad en uno de los colegios más caros de Lima

El Newton College es conocido por ser uno de los colegios más exclusivos y caros de Lima, ofreciendo una educación peruano-británica bilingüe desde su fundación en 1979. Su mensualidad varía según el nivel educativo, con tarifas que oscilan entre 885 soles y 1270 soles. Para los niveles de Nursery, Pre-Kinder y Kinder, la pensión mensual es de 885 soles, mientras que para los grados superiores, como Lower y Upper School, el costo asciende a 1030 y 1260 soles, respectivamente.

Además, la matrícula es un pago adicional y se realiza junto con la primera cuota del año, que se distribuye en 11 pagos anuales de febrero a diciembre. Para el nivel de Form VI, la mensualidad es de 1270 soles, con un total de 10 cuotas de febrero a noviembre. Con una propuesta educativa de alta calidad, el Newton College se mantiene como una de las opciones más prestigiosas, pero también más costosas, de la capital peruana.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el Newton College, el tercer colegio más caro de Lima?

El costo de la mensualidad en el Newton College varía de acuerdo al nivel y grado de estudio del escolar. Así, la pensión que se debe abonar al mes oscila entre 885 soles y 1270 soles. Asimismo, de acuerdo con su página web oficial, se pagan 11 cuotas al año y la primera de ella corresponde a la matrícula. A continuación, te detallamos cuánto deben pagar los padres o apoderados de un estudiante.

Grado Pensión mensual Nursery 885 soles (11 cuotas) Pre -Kinder 1030 soles (11 cuotas) Kinder, Lower y Upper School 1260 soles (11 cuotas) Form VI 1270 soles (10 cuotas)

En estos montos se incluye los gastos de actividades extracurriculares artísticas y deportivas, bibliotecas virtuales, transporte para visitas de estudios dentro de la ciudad de Lima, material educativo, seguro de renta estudiantil a nombre del padre asociado, así como diferentes exámenes (francés DELF 1 y DELF 2, Programa Diploma IB y pruebas del London College of Music).

¿En qué idioma se dictan las clases del Newton College?

El Newton College cuenta con un sistema de educación de inmersión parcial para que los estudiantes puedan recibir sus clases en inglés y español. Asimismo, conforme avanzan de grado, llevan más cursos en el idioma extranjero para reforzar sus conocimientos en dicha lengua.

Además, a partir del sexto año, los escolares tienen la oportunidad de elegir otra lengua adicional. Las opciones que ofrece esta institución son japonés, italiano y portugués.

¿El Newton College ofrece servicio de transporte a sus estudiantes?

El colegio Newton brinda el servicio de buses gratuitos para sus estudiantes que se dirigen al colegio por las mañanas. No obstante, por el momento, solo cuenta con dicha opción en puntos específicos, que son Surco, San Borja y La Molina.

¿Cuándo se fundó el Newton College?

El Newton College se fundó en 1979 por Stalney J. Moulden, quien también fue el primer headmaster de dicha institución educativa privada. Actualmente, ofrece educación para niños y niñas en inicial, primaria y secundaria.

¿Cuáles son los principios del Newton College?

Según difunde en su portal oficial, la institución fue fundada bajo cinco principios que se mantienen hasta la actualidad.

La educación no es un caso de sumergir a un niño en un mar de conocimiento y confiar en que algo de la humedad permanecerá.

Una mente creativa sana es siempre adaptable y capaz de afrontar cualquier cambio que se le imponga.

Una mente vívida e inquisitiva es capaz de encontrar soluciones donde todo lo demás parece inútil.

Una mente inteligente es aquella sobre la que se construye el futuro.

La formación moral de un niño es de suma importancia y debemos poner énfasis en la autodisciplina, la honestidad y el sentido de la justicia.

¿Cuál es la visión y la misión del colegio Newton?

Visión: “Ser reconocidos a nivel mundial por nuestra excelencia académica y estilo educativo”.

Misión: Somos un colegio peruano-británico comprometido con el desarrollo de todo el potencial de nuestros alumnos para que se conviertan en ciudadanos íntegros y exitosos".

Newton College y el Bachillerato Internacional (IB)

El Bachillerato Internacional se encuentra en más de 5.000 colegios en más de 150 países cada año. Uno de los colegios en el Perú que imparte sus programas es el Newton, el cual se distribuye en tres programas.

Programa de la Escuela Primaria para alumnos de 3 a 11 años

Programa de los Años Intermedios para alumnos de 11 a 16 años

Programa del Diploma para alumnos de 16 a 18 años

¿Cuáles son los valores de Newton College desde el 2004?

Junto a la visión y misión, el colegio Newton tiene valores educativos para el desarrollo de sus estudiantes:

Respeto

Integridad

compromiso

Empatía

¿Cómo saber si el colegio está certificado por el Minedu?

Para no llevarte sorpresas al momento de matricular a tus hijos en el colegio que elijas toma en cuenta si este cuanta con la certificación del Ministerio de Educación (Minedu). Aquí te mostramos cómo hacerlo por Internet.

Entra a la plataforma https://identicole.minedu.gob.pe/

Luego entrar en la opción “Buscar colegio” y coloca el distrito o provincia donde se encuentra la institución educativa

Luego debes pasar por unas serie de preguntas para tener la ubicación exacta del centro educativo.

Una vez llenados todos los datos se dará clic en la opción “buscar” y luego se mostrará los resultados obtenidos.

¿Cuáles son los colegios más caros de Perú?

Franklin Delano Roosevelt

Markham College

Newton College

San Silvestre School

Peruano Británico

Hiram Bingham

Áleph

Casuarinas College

Antonio Raimondi

Altair.

¿Cuál es el colegio para mujeres más caro del Perú?

Perú tiene un gran número de colegios mixtos en todas sus provincias, aunque también cuenta con algunos centros educativos que dedican su enseñanza a un solo género. Resulta que ciertas instituciones se caracterizan por tener un alumnado de solo mujeres u hombres. En el caso femenino, el colegio más caro actualmente es el San Silvestre, que cobra una mensualidad de S/ 3.959.

¿Cuál es el colegio más caro del mundo?

El colegio Beau Soleil Collège Alpin International ubicado en Suiza es uno de los más caros junto al Instituto Le Rosey, también perteneciente a la región. Ambos colegios tienen una pensión anual de US$ 129.000.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio Franklin Delano Roosevelt, el colegio más caro del Perú?

Según la página web del colegio, el costo de la mensualidad varía entre 1.495 y 1.694 dólares, lo que depende del nivel educativo en el que se encuentra el estudiante, es decir, si está en kinder, primaria o secundaria.

Además de ello, se debe pagar una cuota de matrícula equivalente a la pensión de julio que vence el 31 de ese mes. Los alumnos nuevos aceptados en la institución después que se haya iniciado el año académico deberán pagar una cuota de matrícula equivalente a la pensión de un mes.

¿Cómo nació el colegio Markham?

De acuerdo al director del colegio Markham, Marco Bassino, la institución habría nacido como iniciativa de los ingleses que llegaron a Perú tras el fin de la II Guerra Mundial. Mientras que Bruno Landa, director de consejería de dicha lugar, asegura que en 1946 fue fundada la escuela por aquellos que llegaron a territorio nacional y para que sus hijos continúen con una educación británica, se vieron en la obligación de crear el plantel.

Markham: ¿por qué el segundo colegio más caro de Lima se llama así?

El colegio Markham tiene dicho nombre en honor a Clements Robert Markham, un destacado geógrafo, investigador y explorador del Reino Unido. En vida, este personaje difundió la historia y naturaleza del Perú.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio Markham?

De acuerdo con información del portal web del Markham, el costo de la mensualidad oscila entre US$ 1.088 y US$ 1.360. Cabe indicar que luego de estos pagos no habrá cuotas adicionales por concepto de libros, cuadernos, viajes locales, exámenes o para la mayoría de excursiones que realice la institución con fines educativos.

Este monto se paga en 10 cuotas y la primera es denominada matrícula. Así, los 9 pagos restantes se tienen que pagar el último día laboral de cada mes, lo cual inicia desde marzo hasta noviembre.

¿Cuál es el proceso de admisión en el colegio Markham?

Los estudiantes que desean ingresar al colegio Markham deben pasar por un proceso de admisión. Así, los escolares que estén en grados menores de segundo de primaria deben seguir el proceso destinado a “Early years”, mientras que aquellos que están desde dicho nivel en adelante deben seguir otro trámite.

El trámite para ingresar a esta institución implicar rellenar y presentar una solicitud, realizar una visita guiada por las instalaciones de la institución, entrevistas personales a los candidatos en español e inglés. Además, para los que están de segundo de primaria en adelante, deben pasar por evaluaciones escritas de inglés, matemáticas, y castellano.

Tras esto, una vez que el alumno haya conseguido ingresar, deberá pagar una cuota de ingreso. El monto a pagar varía entre US$ 8.550 y US$ 17.500 de acuerdo al grado de estudios al que acceda el escolar, entre otros factores.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio San Silvestre?

Según la información más reciente que aparece en la página web del colegio San Silvestre, el costo de la mensualidad para los grados Nursery y Pre-school —que vendría a ser el equivalente a kinder e inicial— es de S/ 3.403. En tanto, los demás grados tienen una pensión de S/ 3.959, que se paga en los nueve meses del año escolar, es decir, de marzo a noviembre.

Es necesario mencionar que la pensión incluye el concepto de cuadernos, libros, textos adicionales, viajes de estudio, paseos, pagos de derechos de los exámenes internacionales, útiles generales de arte, entre otras actividades extracurriculares que desarrolle el centro de estudios. Asimismo, cabe resaltar que el costo de matrícula, el cual varía cada año, debe cancelarse entre enero y febrero.

Proceso de admisión del colegio San Silvestre

El proceso de admisión se puede llevar a cabo en cualquier mes del año, pero los interesados deben realizar una cita previa con la institución. Además, de acuerdo con su portal, se suele dar prioridad a estos grupos:

Hermanas menores de alumnos en la escuela (no medias hermanas)

Hermanas menores de exalumnas de la escuela (no medias hermanas)

Hijas de exalumnas

Hijas del personal.

Una vez culminado el proceso, se deberá pagar una cuota de ingreso en dólares, que varía según el grado de estudios al que acceda la menor. Estas son las categorías de pago respecto a la cuota inicial:

Nursery a 1er Grado: US$ 16.500

2do Grado a 5to Grado: US$ 14.000

6to Grado a Form II: US$ 11.000

Form III a Form V: US$ 8.500.

¿Cuáles son los programas internacionales de San Silvestre?

San Silvestre ofrece el programa IGCSE (Certificado General Internacional de Educación Secundaria) de la Universidad de Cambridge y el programa de Bachillerato Internacional (IB). Según su página web, los alumnos desarrollan diversas habilidades transferibles y duraderas que incluyen: trabajo de campo, trabajo práctico, escritura académica, investigación, monografías, presentaciones. Asimismo, los cursos se imparten en gran medida en inglés.

Exalumnos del colegio Franklin Delano Roosevelt

Kina Malpartida Dyson, campeona de boxeo.

Dionisio Romero Seminario, empresario y economista.

Andrew Farrell, futbolista.

Sitka Semsch, diseñadora.

Andrés Wiese, actor.

Anahí de Cárdenas, modelo peruana.

¿Cuántos alumnos estudian en el colegio Franklin Delano Roosevelt?

Esta institución educativa tiene un total de 1,590 alumnos matriculados siendo 481 los alumnos que estudian en los Grados 9 a 12. Los alumnos vienen de 42 diferentes países con aproximadamente un 21% de americanos, 23% de otros países y 56% de peruanos.

¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en Perú?

Si eres estudiante o ya culminaste el colegio y no sabes qué estudiar, a continuación te presentamos las carreras mejor pagadas del Perú en el 2022.

Ingeniería de Sistemas y Cómputo

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Mecánica.

¿Un postulante que no pasó el proceso de admisión del Newton College puede volver a postular?

Los estudiantes que no consiguieron ser admitidos en el Newton Colllege pueden volver a postular luego de haber transcurrido un año del proceso de selección. Asimismo, se debe tener en cuenta que los hermanos de los alumnos e hijos de exalumnos tienen prioridad al momento de la admisión. Esto debido a que, según detalla la institución educativa en su portal web, “para el colegio es importante mantener unida a la familia”.

¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta al momento de escoger policías escolares en un colegio?

Buen rendimiento académico

Disciplina

Demostrar entre sus compañeros momentos de iniciativa, entusiasmo y buen trato.

Aunque las funciones de un policía escolar puedan ser parecidas al de un estudiante normal, lo cierto es que este deberá estar atento a las acciones de sus compañeros, según señale las normas de clase y su profesor de aula.

¿Existe algún número de vacantes del Newton Colllege que estén reservados para extranjeros?

Según refiere el colegio Newton en su página web oficial, el proceso de admisión está disponible tanto para familias peruanas como extranjeras y no hay ninguna vacante reservada. Esta se hará efectiva luego que el postulante sea evaluado, aceptado y “haya cancelado la cuota de ingreso”.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio Alpamayo?

De acuerdo a la información actualizada en la página web del colegio Alpamayo, el costo de la mensualidad para los grados iniciales, Early Years, Nursey, PreKinder y Kinder, oscila entre los S/ 1.050 hasta los S/ 2.430, siendo este último el que corresponde al salón equivalente de 5 años.

Respecto a los otros grados, el centro educativo los separa en tres categorías. La primera de 1° a 5° grado, en el que la pensión es de S/ 2.554. Asimismo, están las secciones de 6° a 8°, por las que se paga lo mismo.

Finalmente, de 9° a 11°, que equivale a tercero, cuarto y quinto de secundaria, la mensualidad asciende hasta los S/ 2.607. Sobre la cuota de ingreso, esta depende del grado en el que se matricula al estudiante, pues, mientras menor edad tenga, más caro es el monto.

¿Cómo es el proceso de admisión al colegio Alpamayo?