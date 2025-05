¿Cuánto cuesta la mensualidad en los colegios Innova Schools?

Innova Schools es parte de un grupo de colegios privados con sedes en Perú y demás países de Latinoamérica. El centro educativo pertenece al grupo Intercorp y tiene 31 sucursales en diferentes ciudades del territorio nacional. La escuela se ha caracterizado por aplicar una metodología de enseñanza internacional con el objetivo de posicionarse como una opción de alta calidad educativa a un precio accesible, que varía según sus diferentes establecimientos.

La mensualidad en este innovador grupo educativo puede variar dependiendo de su ubicación. La pensión oscila entre 457 y 810 soles. El sistema educativo de Innova Schools está diseñado con un enfoque moderno, centrado en el estudiante, e inspirado en modelos educativos internacionales como el de High Tech High (EE. UU.) y desarrollado en colaboración con IDEO, una reconocida firma de diseño e innovación.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio Innova Schools?

De acuerdo a la información más reciente que aparece en la página web del Innova Schools, el costo de la mensualidad es igual para todos los grados que posee una sede, desde inicial hasta el último año de secundaria. No obstante, varía según el lugar donde se ubica cada una.

Cabe resaltar que, en los lugares donde haya más de una sede, se presentará un precio promedio entre las mensualidades que el colegio ha impuesto para esa zona. De igual modo, es necesario mencionar que esta mensualidad no incluye el concepto de pago por cuadernos, libros y demás artículos educativos que el estudiante necesite durante el año.

¿Cuánto cuesta la cuota de ingreso del Innova Schools?

Los ingresantes a este centro educativo privado deben abonar una cuota de ingreso. Al igual que otras instituciones, el Innova Schools solicita un derecho de postulación, el cual cuesta S/ 100, aunque se diferencia en que su cuota de ingreso y el derecho matrícula cuesta lo mismo que la mensualidad en la sede seleccionada.

Es decir, si se elige —por ejemplo— la sede Bertello del distrito de Cercado de Lima, la cuota de ingreso y el derecho de matrícula estarán fijados con el mismo precio de la mensualidad: S/ 592 cada una. Un detalle a resaltar es que, según la información que ofrece el colegio, no existen requisitos de nivel socioeconómico o familia para la admisión.

El centro educativo está presente en diferentes ciudades del país. Foto: Innova Schools

¿Cómo saber si un colegio está certificado por el Minedu?

Para no llevarte sorpresas al momento de matricular a tus hijos en el colegio que elijas toma en cuenta si este tiene la certificación del Ministerio de Educación (Minedu). Acá te mostramos cómo hacerlo por Internet:

Entra a la plataforma https://identicole.minedu.gob.pe/

Luego entrar en la opción “Buscar colegio” y coloca el distrito o provincia donde se encuentra la institución educativa

Luego debes pasar por unas serie de preguntas para tener la ubicación exacta del centro educativo

Una vez llenados todos los datos se dará clic en la opción “buscar” y luego se mostrará los resultados obtenidos.

¿Innova Schools es un colegio bilingüe?

Según la información que ofrece el centro de estudios, en Perú el Innova Schools no es colegio bilingüe, pero sí desarrolla el curso de inglés intensivo en su currícula, dictando 8 horas pedagógicas a la semana.

En Perú, el Innova Schools no es colegio bilingüe. Foto: Innova Schools

¿Qué es el Innovation Program del Innova Schools?

Según el colegio, este programa desarrolla el pensamiento creativo, el trabajo en equipo, el liderazgo y la conciencia social y cívica a través de la solución de retos en la comunidad para sus alumnos, y se aplica en todas nuestras sedes a partir de cuarto grado de primaria.

¿Qué acreditación internacional tiene el Innova Schools?

Innova Schools ha sido acreditada por AdvancED, institución norteamericana líder mundial en acreditación de centros educativos, que realiza una de las más rigurosas evaluaciones de calidad educativa a nivel mundial.

¿Cuáles son los colegios más caros de Perú?

Franklin Delano Roosevelt

Markham College

Newton College

San Silvestre School

Peruano Británico

Hiram Bingham

Áleph

Casuarinas College

Antonio Raimondi

Altair.

El colegio Franklin Delano Roosevelt es considerado el más caro del Perú. Foto: Cidelsa

¿Cuántos alumnos hay en cada salón del Innova Schools?

De acuerdo a la página oficial de Innova Schools, un aula de inicial 3 años hay 20 niños, 4 años hay 22 niños y 5 años 25 niños aproximadamente. En primaria 30 alumnos, y en secundaria tenemos una capacidad máxima de 35 niños por aula.

¿Cuál es el colegio más caro del mundo?

El colegio Beau Soleil Collège Alpin International ubicado en Suiza es uno de los más caros junto al Instituto Le Rosey, también perteneciente a la región. Ambos colegios tienen una pensión anual de US$ 129.000.

¿Cuál es el colegio para mujeres más caro del Perú?

Perú tiene un gran número de colegios mixtos en todas sus provincias, aunque también cuenta con algunos centros educativos que dedican su enseñanza a un solo género. Resulta que ciertas instituciones se caracterizan por tener un alumnado de solo mujeres u hombres. En el caso femenino, el colegio más caro actualmente es el San Silvestre.

El colegio San Silvestre cuenta con una de las tarifas más elevadas a nivel nacional. Foto: composición LR/San Silvestre

¿Cuánto cuesta estudiar en el colegio San Silvestre?

El colegio femenino británico-peruano San Silvestre, ubicado en Miraflores, cuenta con una mensualidad de S/ 3.959. Por este centro educativo han pasado figuras del medio como la campeona de surf Sofía Mulanovich Aljovín y la exdiputada Anel Townsend Diez Canseco.

¿Dónde queda el colegio San Silvestre?

El colegio San Silvestre se ubica exactamente en la avenida Santa Cruz 1251 en el distrito de Miraflores. Además, las partes laterales y trasera de la institución educativa colindan con las calles El Rosario, calle Piura y calle Cesareo Chacaltana.

El colegio de mujeres más exclusivo de Perú queda en Miraflores. Foto: San Silvestre

¿Qué es la Asociación de Colegios IB Perú?

En sus siglas ASCIBP, esta entidad es una asociación sin fines de lucro que agrupa a los diversos Colegios del Mundo reconocidos por la Organización del Bachillerato Internacional, ahora llamada IB, de la cual se propone ampliar las bases de colaboración con las universidades para fortalecer sus vínculos con los colegios asociados.

¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta al momento de escoger policías escolares en un colegio?

Buen rendimiento académico

Disciplina

Demostrar entre sus compañeros momentos de iniciativa, entusiasmo y buen trato.

¿Cuántas escuelas de Educación Intercultural Bilingüe hay en Perú?

De acuerdo al Ministerio de Educación (MINEDU), en nuestro país hay aproximadamente 26.862 instituciones de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) donde estudian más de un millón de niños, adolescentes y jóvenes que hablan una de las 48 lenguas originarias que registra Perú.

Año escolar 2022: ¿en qué fechas serán las vacaciones?

Según el calendario oficial de 2022, los estudiantes escolares tendrán tres periodos de vacaciones durante las 36 semanas de clases. El primero fue desde el lunes 16 al viernes 20 de mayo; el segundo periodo de vacaciones fue del 25 de julio hasta el 5 de agosto; finalmente, la tercera y última temporada de descanso será desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de octubre .

¿Qué es y para qué sirve la universidad?

La universidad es un centro de estudio que cuenta con una gran cantidad de carreras para preferencia del estudiante. Esta institución educativa sirve para conocer el panorama actual local y mundial, además de que brinda un conocimiento especializado sobre un rubro que permite al alumnado formar un camino profesional.

¿Cuáles son las carreras prometedoras en el Perú?

Miles de estudiantes que culminan sus estudios secundarios deben decir qué carrera estudiar, por lo que a continuación presentamos las carreras más prometedoras en todo el Perú:

Experto en ciberseguridad

Desarrollo de sistemas de información

Digital product manager

Growth hacker

Diseño gráfico.

¿Cuáles son las 10 mejores universidades privadas del Perú, según Sunedu?

1. Universidad Peruana Cayetano Heredia

2. Pontificia Universidad Católica del Perú

3. Universidad Científica del Sur

4. Universidad del Pacífico

5. Universidad San Ignacio de Loyola

6. Universidad Peruana de Ciencias aplicadas

7. Universidad San Martín de Porres

8. Universidad de Lima

9. Universidad ESAN

10. Universidad Peruana Unión.

¿Qué universidades tienen más tesis publicadas en Perú?

Según Sunedu, estas son las universidades con más tesis inscritas en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati), el cual está a disposición en la página web de la organización:

Universidad César Vallejo: 83.152 tesis

Pontificia Universidad Católica del Perú: 18.576 tesis

Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 17.406 tesis.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio Alpamayo?

De acuerdo a la información actualizada en la página web del colegio Alpamayo, el costo de la mensualidad para los grados iniciales, Early Years, Nursey, PreKinder y Kinder, oscila entre los S/ 1.050 hasta los S/ 2.430. Este último es el que corresponde al salón equivalente de 5 años.

Respecto a los otros grados, el centro educativo los separa en tres categorías. De 1° a 5° grado, en la que la pensión es de S/ 2.554. Asimismo, están las secciones de 6° a 8°, por las que se paga lo mismo.

Finalmente, de 9° a 11°, que equivale a tercero, cuarto y quinto de secundaria, la mensualidad asciende hasta los S/ 2.607. Sobre la cuota de ingreso, esta depende del grado en el que se matricula al estudiante, pues, mientras menor edad tenga, más caro es el monto.

El colegio Alpamayo está ubicado en el distrito de Ate. Foto: captura de Facebook

¿Cómo es el proceso de admisión al colegio Alpamayo?

Entrevista inicial

Evaluación del expediente

Vacantes: la admisión está sujeta al número de vacantes disponibles

Resultados: estos serán informados a los padres o apoderados vía telefónica

Aceptación de reserva de vacante: para esto paso los padres o apoderados deben presentar la fotocopia del voucher del pago de la cuota de ingreso, los documentos solicitados en la etapa de inscripción en original (excepto el DNI) y seis fotos a color y con tamaño carné del postulante.

¿Dónde está ubicado el colegio Alpamayo?

El colegio Alpamayo está ubicado en el distrito de Ate, precisamente en la avenida Bucaramanga 145 de la zona Mayorazgo. El centro de estudios limita con el inicio de La Molina por esa parte de Lima.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio Markham?

De acuerdo con información del portal web del Markham, el costo de la mensualidad oscila entre US$ 1.088 y US$ 1.360. Cabe indicar que luego de estos pagos no habrá cuotas adicionales por concepto de libros, cuadernos, viajes locales, exámenes o para la mayoría de excursiones que realice la institución con fines educativos.

Este monto se paga en 10 cuotas y la primera es denominada matrícula. Así, los nueve restantes se tienen que pagar el último día laboral de cada mes, que inicia desde marzo hasta noviembre.

El colegio Markham cuenta con un campus en el distrito de Miraflores. Foto: Markham College/Facebook

Exalumnos del colegio Markham

El destacado colegio albergó en sus salones a personajes que hoy en día son conocidos a nivel nacional.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú

Jaime Bayly, periodista

Javier Heraud, poeta (1942-1963)

Diego Bertie, actor (1967-2022)

Gonzalo Torres, actor y comediante

Richard Webb, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú.

¿Cuáles son los requisitos para postular a Innova School?

Para postular y dar el examen en uno de los colegios de Innova School, lo primero es visitar su páginas web y revisar cuándo iniciarán el proceso de admisión. Previo a ello, se debe elegir el grado al que cursará el alumno y la sede. Para iniciar este proceso, se necesita iniciar sesión en la página oficial de la institución y se accede solo con el DNI y una contraseña que tendrás que crear.

Luego de agregar los datos, podrás dar clic en ‘reservar vacante’, tras ello tienes tres días hábiles para pagar el derecho de admisión. Una vez realizado el pago, el niño tiene tres días para realizar el examen, del cual se tendrá los resultados dentro de 24 horas en tu correo. Si tu hijo o hija aprobó, tendrás otros tres días para pagar la administración de ingreso y luego la matrícula.

¿Cuánto cuesta dar el examen de admisión de San Marcos?

Para que un joven estudiante compita por una vacante en San Marcos debe invertir entre 430 y 580 soles, dependiendo de si terminó su secundaria en un colegio estatal o particular.

Derecho de inscripción Examen de Admisión I. E. Pública: S/ 350

Derecho de inscripción Examen de Admisión I. E. Privada: S/ 500

Reglamento de Admisión 2020–II (Prospecto): S/ 80.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en el colegio Alexander von Humboldt?

De acuerdo a la más reciente información que se ofrece en la página web del colegio Alexander von Humboldt, el costo de la mensualidad para todos los grados —desde inicial hasta secundaria— es el mismo y se ha establecido en una pensión anual de S/ 21.240. Puede ser pagada de manera directa o en nueve cuotas (de marzo a fin de año).

En otras palabras, la mensualidad del colegio Alexander von Humboldt equivale aproximadamente a S/2.360, monto que ha sido fijado desde la admisión 2021 hasta el próximo año. En tanto, la cuota de ingreso general es única y asciende a 9.500 dólares, que en un tipo de cambio a S/ 4 el dólar resultarían S/ 38.000.

Conoce la pensión del colegio peruano-alemán Alexander von Humboldt. Foto: composición LR

¿Cuál es el proceso de admisión en el colegio Alexander von Humboldt?

Las familias que deseen matricular a sus hijos en el colegio Alexander von Humboldt deben pasar por un proceso de admisión, el cual puede realizarse en cualquier mes del año, previa cita con la institución y con el pago anticipado de 100 dólares para su evaluación. Estos son los pasos que el centro educativo indica en su portal digital:

Formulario de inscripción debidamente llenado y firmado por ambos padres y/o tutores legales.

Subir todos los documentos requeridos digitalizados al sistema.

Partida de nacimiento peruana original del niño/a con una vigencia no mayor a seis meses, o copia de la partida de nacimiento extranjera apostillada en el país de origen y traducida al castellano por un traductor oficial en Perú, en caso esté en otro idioma que no sea alemán o castellano.

También puede presentarse la versión original de la partida de nacimiento plurilingüe (o internacional) de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Países bajos, Portugal o Suiza.

Fotocopia simple del certificado de estudios escolares o constancia de estudios en original del padre y de la madre (no aplica para exalumnos, con quinto de secundaria y/o Abitur, pero sí para sus parejas).

Fotocopia simple legible del título, grado académico o constancia de estudios superiores del padre y de la madre.

Constancia de trabajo del padre y de la madre (no aplica para los empleados del colegio, pero sí para sus parejas).

Una carta de recomendación de una persona vinculada a la institución, ya sean exalumnos, padres de familia o allegados al centro educativo.

El colegio detalla que, en caso de que no se cumplan con los requisitos mencionados, perderán el derecho a postular y no habrá devolución del pago por derecho de admisión.