El abogado constitucionalista y penalista Enrique Ghersi compartió sus opiniones sobre la propuesta de pena de muerte planteada por Dina Boluarte. El letrado se manifestó en contra de esta medida, argumentando que no debería ser propia de sistemas democráticos. Asimismo, consideró válida la creación de una comisión por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) para discutir el tema en el marco del debate público, pero reiteró su oposición a la propuesta. Según Ghersi, el caso emblemático del denominado 'Monstruo de Armendáriz' fue clave para reforzar su postura en contra de la pena capital.

"Uno puede crear una comisión; siempre se puede discutir. Pero en lo que respecta a la pena de muerte, estoy absolutamente en contra. (…) Hace algunos años, en un proyecto cultural, participé en una obra de arte donde actué como uno de los abogados implicados en el famoso caso del 'Monstruo de Armendáriz'. Me tomé el tiempo de estudiar el expediente falso del caso y leí dos o tres tesis de oficiales de policía y magistrados relacionadas. (…) Después de analizar ese expediente tan polémico, en el que se ejecutó al denominado 'Monstruo de Armendáriz', me convencí de que la pena de muerte es una medida inadmisible", explicó.

Ghersi subrayó que, a diferencia de otras sanciones, la pena de muerte carece de posibilidad de enmienda. Además, señaló que la composición de las autoridades judiciales podría ser un problema, ya que esta medida podría usarse como herramienta para eliminar a adversarios políticos.

"El error judicial no tiene forma de repararse en un caso de pena de muerte. Imagina, con los fiscales 'chibolines' que conocemos, que estén ordenando penas de muerte contra sus enemigos políticos. Francamente, creo que no debería existir ninguna posibilidad de aplicar esta medida en un sistema democrático, y menos en el Perú", enfatizó.

Finalmente, el también exdiputado consideró que la propuesta de Boluarte tiene como objetivo principal ganar popularidad y servir como una "cortina de humo". Según el constitucionalista, la presidenta estaría intentando replicar las banderas populares de su adversario político Antauro Humala, pensando que esto podría beneficiarla políticamente, lo que calificó como un grave error.

"Sí (cree que es una cortina de humo), y por una razón: los asesores que le han aconsejado a la señora Dina salir a 'pechar' a la fiscal de la Nación probablemente le han dicho que la pena de muerte es el punto número uno de popularidad del señor Antauro Humala en los sectores más radicales. Entonces, Dina debe estar pensando que, si adopta las banderas de su adversario, algo de esa popularidad se le pegará. (…) Es un gravísimo error político verlo de esta forma", concluyó.

Dina Boluarte ratificó su intención de debatir la pena de muerte: "El momento para debatirlo es ahora"

Durante su intervención en el VI Consejo de Estado Regional realizado en la ciudad de Piura, y con la presencia del primer ministro Gustavo Adrianzén y varios gobernadores regionales, la presidenta Dina Boluarte reafirmó su propuesta de debatir la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores. La mandataria señaló que esta medida no debería generar temor entre la población, ya que lo verdaderamente alarmante sería que un menor vuelva a ser víctima de violencia, haciendo referencia al reciente asesinato de una niña de 12 años en el distrito de Villa María del Triunfo.

"Que se abra el debate sobre la pena de muerte contra los violadores de menores, una lacra que no debe tener ningún espacio en la sociedad, ni en las calles ni en las cárceles. Nuestras niñas y nuestros niños son lo más sagrado, son intocables. Por eso, a nuestra clase política le decimos que poner el tema en discusión no debe causar temor; temor debe causar que nuevamente violen y asesinen a nuestras niñas y niños. El momento, creo, es ahora. Y si no, les pregunto: ¿hasta cuándo esperamos? Discutamos la posibilidad de endurecer las sanciones contra quienes destruyen la vida de nuestros menores y de sus familias", señaló.