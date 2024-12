El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció tres días feriados adicionales para los trabajadores durante la temporada navideña. Con esta medida, los empleados del estado costero podrán disfrutar de un merecido descanso, además de los feriados oficiales del 25 de diciembre y el 1 de enero de 2025.

DeSantis compartió la noticia en su cuenta oficial de X, destacando que el estado está en buenas condiciones económicas pese a haber enfrentado tres huracanes este año. Además, aseguró que los empleados que trabajen durante estos días podrán recibir pago especial o crédito compensatorio, según el puesto que ocupen.

Feriados en Florida: estas son las nuevas fechas

En Florida, los feriados oficiales también son una oportunidad para que los empleados disfruten de tiempo libre en familia. Al igual que en Florida, los días 25 de diciembre y 1 de enero son feriados reconocidos a nivel estatal y federal. Sin embargo, en esta oportunidad el gobernador DeSantis ha anunciado que los días 23, 24 y 31 también serán días no laborables.

Además, las leyes laborales en Florida garantizan beneficios para quienes deben trabajar en estos días. Los empleados podrían recibir pago adicional o tiempo compensatorio, dependiendo de las políticas de su empleador. Estas medidas aseguran que los trabajadores puedan disfrutar de un balance entre el trabajo y la vida personal durante las festividades.

Nuevo plan de Ron DeSantis en Florida

