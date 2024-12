Trump ha atacado ferozmente al periodista George Stephanopoulos. Fuente: The Independent

ABC News y su presentador estrella, George Stephanopoulos, llegaron a un acuerdo para resolver la demanda por difamación presentada por Donald J. Trump. El resultado marca una rara victoria legal para el presidente electo, conocido por sus frecuentes litigios contra los medios de comunicación. La cadena pagará 15 millones de dólares, que serán destinados a la futura fundación y museo presidencial de Trump, además de un millón de dólares adicionales para cubrir los honorarios legales del demandante, según The New York Times.

¿Por qué Trump demandó a Stephanopoulos y a ABC News?

El conflicto se originó en marzo de 2024, cuando Stephanopoulos, durante una entrevista en el programa "This Week", afirmó que Trump había sido declarado “responsable de violación” en el caso civil presentado por la escritora E. Jean Carroll. Aunque el jurado encontró a Trump culpable de abuso sexual y difamación, no lo declaró responsable de violación según la definición legal de Nueva York. Estas declaraciones llevaron a Trump a demandar al presentador y a la cadena, alegando daños a su reputación. Según Fox News, Stephanopoulos repitió la afirmación varias veces durante la entrevista, lo que intensificó las tensiones.

¿En qué consiste el acuerdo entre ABC News y Trump?

El acuerdo, firmado el viernes en el Tribunal Federal de Distrito de Miami, además del pago de 15 millones de dólares, incluye una disculpa pública por parte de ABC News y Stephanopoulos, quienes declararon que “lamentan” los comentarios emitidos durante la entrevista. Además, ABC colocó una nota del editor en el artículo relacionado con la entrevista, reconociendo el error. Según The New York Times, la cadena decidió resolver el caso para evitar un costoso juicio.

Trump demandó a la cadena de noticias ABC News y a su presentador Stephanopoulos. Fuente: La República

La decisión de ABC News de resolver la demanda en lugar de continuar con el litigio sorprendió a varios expertos legales. RonNell Andersen Jones, profesor de derecho en la Universidad de Utah, comentó a The New York Times: “Las principales organizaciones de noticias suelen evitar acuerdos en casos de difamación presentados por figuras públicas, confiando en la protección de la Primera Enmienda. Esto podría reflejar un cambio en la actitud de la prensa estadounidense, que enfrenta crecientes presiones políticas y financieras”.

ABC deberá pagar a una fundación presidencial y un museo, aun por establecer. Fuente: La República

La resolución incluye el pago de 15 millones de dólares, que serán destinados a la futura fundación y museo presidencial de Trump, lo que representa una concesión significativa por parte de una organización de noticias. Según The New York Times, la cadena también acordó pagar un millón de dólares adicionales para cubrir los honorarios legales de Trump.

Un historial de tensiones

Las tensiones entre Trump y ABC News se intensificaron durante la campaña presidencial de 2024. Trump criticó a la cadena por su manejo del debate con la vicepresidenta Kamala Harris y denunció lo que consideró un trato injusto. Además, acusó a Stephanopoulos de intentar intimidarlo con afirmaciones falsas. Según Fox News, Trump incluso reflexionó sobre la posibilidad de despojar a ABC de su licencia de transmisión.

A pesar de estas fricciones, Stephanopoulos se mostró desafiante cuando se le preguntó por la demanda en mayo, declarando en una entrevista con The Late Show with Stephen Colbert: “No voy a dejar que la amenaza de Donald Trump me intimide a dejar de hacer mi trabajo”. Sin embargo, la resolución del caso ha generado críticas, particularmente desde sectores que ven el acuerdo como un golpe a la libertad de prensa.