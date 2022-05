¿Cómo saber si tengo más números de celular a mi nombre en otra empresa de telefonía?

¿Quieres conocer cuántas líneas telefónicas tienes a tu nombre? Revisar esta información de forma continua es sumamente importante porque de esta manera evitarás que terceras personas suplanten tu identidad para adquirir teléfonos móviles. Esto, teniendo en cuenta que es parte del modus operandi de algunas bandas delincuenciales utilizar números para extorsionar o estafar a sus víctimas.

Por ello, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha puesto a disposición de la ciudadanía una serie de enlaces en los que puedes verificar esta información tan solo usando tu DNI. Descubre, a continuación cómo efectuar esta consulta de forma rápida y sencilla.

¿Cómo saber cuántas línea telefónicas tengo a mi nombre?

La forma más fácil y rápida de conocer cuántas líneas telefónicas tienes a tu nombre es buscando en cada una de las plataformas digitales de las empresas operadoras como Claro, Movistar, Bitel y Entel. Para realizar la consulta solo requerirás tener a la mano el número de tu DNI u otro documento de identidad.

Empresa telefónica Link de consulta Claro http://www.claro.com.pe/consulta-de-lineas/ Movistar http://www.movistar.com.pe/atencion-al-cliente/conoce-tus-numeros-moviles Bitel https://bitel.com.pe/asistencia/consulta-linea Entel http://www.entel.pe/app-privado/?app=consulta_lineas

Las distintas empresas operadoras del servicio te permiten consultar las líneas a tu nombre con tu DNI. Foto: Andina

¿Qué hacer si tienes una línea a tu nombre que no recuerdas haber adquirido?

Si luego de hacer la consulta has podido verificar que tienes una línea móvil prepago a tu nombre que no has contratado, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) establece que por tu seguridad debes tramitar un procedimiento llamado “cuestionamiento de titularidad” ante la empresa operadora para que dicha línea sea dada de baja. Para ello, necesitas hacer lo siguiente:

Dirígete a la oficina o centros de atención al cliente de la compañía operadora más cercanos a tu domicilio. No olvides llevar tu DNI .

Presenta de forma escrita o verbal el “cuestionamiento de titularidad”.

Luego, la empresa telefónica te entregará una constancia en la que se indicará que no reconoces la titularidad de dicha línea. En el documento, se debe encontrar el número telefónico cuestionado, el plazo máximo en el que eliminarán tus datos personales del registro de la compañía y el código o número de identificación de este proceso.

En un tiempo no mayor a dos días hábiles, después de haber solicitado el “cuestionamiento de titularidad”, la empresa telefónica tendrá que retirar tus datos personales del registro de abonados de la línea no reconocida.

Si tienes una línea a tu nombre que no recuerdas haber adquirido puedes realizar un reclamo ante la empresa operadora. Foto: Opsitel

¿Qué debo hacer si me están cobrando por un servicio móvil que no contraté?

En caso se te impute la facturación o cobro de un servicio móvil pospago que no reconoces haber contratado, podrás presentar un reclamo ante la empresa bajo el concepto de “contratación no solicitada”. Puedes hacerlo de forma presencial en las oficinas o centros de atención de la empresa, por teléfono, o por web si dicha opción está habilitada.

La empresa operadora deberá emitir una respuesta al reclamo en primera instancia dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación y notificar a su domicilio la respectiva resolución en un plazo no mayor a cinco días hábiles más.