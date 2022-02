¿Qué hacer si Fortnite no funciona?: las 7 mejores formas de solucionar el problema

Fortnite es un videojuego desarrollado por la empresa Epic Games que se lanzó el 2017 y es famoso por su modalidad de Battle Royale. En pocos años, este juego en línea ha ganado millones de seguidores alrededor del mundo. Pero, en ocasiones suele ocurrir que Fortnite no funciona o presenta fallas. Por eso, te mostramos cómo solucionarlo, tal como te explicamos sobre cómo arreglar los errores de Netflix.

Para una persona, si su cuenta no abre o la plataforma no carga, puede ser frustrante, sobre todo si se encuentra en medio de una partida. No obstante, recuerda que se pueden resolver con algunos trucos.

¿Por qué Fortnite no funciona?

Son varios los motivos por los que Fortnite no carga o no funciona. Entre las causas más frecuentes se encuentra una mala conexión a internet o fallas en tu propio dispositivo. También es probable que el videojuego requiera una actualización.

Además, puede resultar que el propio juego se haya caído. En este caso, se tendrá que esperar a que el servidor responda de nuevo, pues es responsabilidad del propio Epic Game.

Epic Games es la empresa que lanzó el videjuego Fortnite al mercado en 2017. Foto: Fortnite

¿Qué hacer si Fortnite no funciona?

Si tienes problemas con Fortnite y no sabes qué hacer, a continuación te mostramos el paso a paso de las soluciones más sencillas para que puedas disfrutar Fortnite sin ninguna dificultad.

Reinicia Fortnite

Reiniciar este juego en línea es una forma simple y rápida de arreglar los errores de la plataforma. Solo debes hacer lo siguiente:

Finaliza la sesión de Fortnite, ya sea que te encuentres en una PC, laptop, teléfono móvil, entre otros.

Apaga el dispositivo y espera por 30 segundos. Luego, vuelvo a encenderlo.

Tras esto, solo deberás ingresar de nuevo y disfrutar de Fortnite.

Actualizar los controladores de la tarjeta de video

Los controladores obsoletos de tu equipo también pueden generar que Fortnite no abra. Si deseas verificar que este sistema esté actualizado, puedes hacerlo de dos maneras:

Actualización manual de controladores: este proceso se da a través de la descarga de la última versión de los controladores. Lo que debes hacer es instalarlo en tu equipo. Ten en cuenta que esto requiere de conocimientos de programación, por lo que también podrías recurrir a un especialista.

Actualización de los controladores automáticos: otra alternativa es hacerlo con la plataforma Drive Easy. Se trata de un soporte que reconoce el sistema y encuentra un controlador adecuado para que el videojuego pueda trabajar de forma óptima.

Fortnite puede rendir mejor con una adecuada tarjeta de video. Foto: captura YouTube / Fortnite

Reinstalar Fortnite

Otra opción es reinstalar Fortnite. Para esto, lo primero que debes hacer es desinstalarlo de tu dispositivo. Luego, vuelve a descargar el juego en línea siguiendo estos pasos:

Ingresa a la página de Fortnite aquí

Luego, haz clic en la opción descargar.

Una vez que el instalador de Fortnite esté en tu equipo, deberás registrarte como usuario en Epic Games para continuar con la descarga.

Elige la carpeta de destino de Fortnite y haz clic en instalar.

Deberás esperar unos minutos para que se realice la instalación. Recuerda que luego de este proceso iniciará la descarga de las últimas actualizaciones.

Tras esto, el sistema operativo te mostrará una opción sobre si deseas dar permiso al programa para que haga cambios en tu dispositivo. Tendrás que hacer clic en autorizar.

Finalmente, aparecerá en la pantalla la ventana de Fortnite.

Verificar los archivos del juego de Fortnite

Verificar los archivos de Fortnite también sirve para solucionar las fallas del juego en línea.

Cierra sesión en Fortnite.

Accede al iniciador de Epic Games.

Elige la opción biblioteca.

Presiona los tres puntos al lado de Fortnite.

Luego, haz clic en verificar.

Tras esto, solo deberás iniciar sesión de nuevo una vez que termine la verificación.

Modificar la definición de gráficos de Fornite a nivel bajo

Fornite también presenta errores cuando la configuración de los gráficos es muy alta. En este caso, debes bajar el nivel de forma manual.

Identifica la carpeta donde se encuentre alojado el juego y haz clic en configuración. Luego, selecciona configuración de video.

Tras esto, modifica la resolución de pantalla a media. También realiza cambios en la calidad, de tal forma que tenga un nivel bajo o medio. La distancia de visión debe ser, además, medio o lejana, así como las texturas y efectos.

Finalmente, reiniciar tu dispositivo e ingresa a Fortnite para verificar si se solucionó el problema.

Comprobar todas las instalaciones de Fortnite

De acuerdo con el portal oficial de Epic Game, otra alternativa es marcar las casillas de Batalla campal y Salva el mundo en tus opciones de instalación.

Ingresa al iniciador de Epic Games.

Selecciona los tres puntos al lado de Fortnite.

Elige opciones.

Marca las casillas Batalla campal y Salva al mundo.

Haz clic en aplicar.

Accede a Fortnite.

Deshabilita las aplicaciones en segundo plano

En ocasiones, las aplicaciones en segundo plano generan inconvenientes y reducen el rendimiento cuando usas Fortnite. Por eso, tienes que deshabilitar todas estas apps para que tengas una óptima experiencia con el videojuego.

¿Cómo reportar un problema en Fortnite?

Si deseas reportar un error en Fortnite, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al menú del juego.

Elige la opción denuncia o comentarios.

Haz clic en reportar un error.

Elige la categoría de error que deseas reportar.

Si deseas, toma una captura de pantalla del error.

Selecciona aceptar y luego en confirmar.

¿Qué es Fortnite y cómo funciona?

Fortnite es un videojuego de disparos que funciona en tercera persona. Tiene dos modos de juego, denominados Salvar al mundo o Battle royale. El primero es un mundo abierto en que un usuario puede jugar solo o de forma online con amigos. Solo deben pelear contra muchos enemigos denominado Husks. Cada usuario puede estar en un equipo junto a tres integrantes, acompañado de bots o solo.

En cambio, el Battle Royale es una opción en la que el jugador debe completar misiones y enfrentar a otras personas, mientras intenta ser el último sobreviviente. Esta modalidad ha generado mucha sensación entre las personas que disfrutan de este tipo de videojuegos.