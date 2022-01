Chistes: los mejores chascarrillos para contar en familia o con amigos

47. Maestra, ¿me castigaría usted por algo que no hice?

No Pepito, ¡por supuesto que no!

-¡Qué alivio!, porque no hice la tarea de hoy.

48. Se levanta Pepito y le dice a su papá: Papá, papá, hoy me levanté con ganas de trabajar.

Acostarme para que se me quiten las ganas.

49. La maestra se acerca a Pepito y le dice : Sabes muy bien que no puedes dormir en mi clase, Pepito.

Lo sé, señorita. Podría dormir si no hablaras tan fuerte.

-No, ¡es que me he tapado el otro!