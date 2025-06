Donald Trump y su lujoso jet presidencial: estos son los secretos del equipo que maneja el icónico Boeing 757

La segunda temporada de The Art of the Surge, disponible en Fox Nation, ofrece una mirada exclusiva al icónico Trump Force One, el Boeing 757-200 que acompañó al presidente número 47 de Estados Unidos durante su campaña de 2024. Con detalles inéditos del equipo que opera el avión, la serie revela cómo se convirtió en un símbolo volante de la campaña presidencial.

El cuarto episodio de esta temporada lleva a los espectadores al corazón de las operaciones aéreas, con testimonios del capitán y la tripulación. Más que un medio de transporte, el avión se presenta como una extensión del mensaje político y de la imagen pública del presidente Donald Trump.

Una aeronave convertida en símbolo de campaña

El Trump Force One no pasa desapercibido: sus letras doradas, la bandera estadounidense en la cola y su diseño rojo, blanco y azul lo hacen instantáneamente reconocible. A través de la serie, los espectadores conocen los detalles técnicos del avión, como su capacidad de volar a más de 41,000 pies y alcanzar velocidades que superen las 600 millas por hora con viento favorable.

El capitán Hank Foley, piloto del avión, recuerda el primer vuelo que hizo con Trump a bordo. El entonces candidato le pidió realizar su sobrevuelo, una maniobra aérea poco común en aviones comerciales, sobre una multitud. Foley aceptó el reto, que terminó con la aprobación directa del propio Trump.

Vida y trabajo a bordo del Trump Force One

La serie también muestra el trabajo meticuloso de la azafata Deborah Spillari encargada de mantener la experiencia a bordo al más alto nivel. Desde la preparación de comidas hasta ajustes personalizados de entrenamiento, Spillari explica que cada detalle debe alcanzar la perfección.

El episodio sigue al avión en un viaje estratégico a Groenlandia, reflejando el interés geopolítico de Trump en la región. La serie acompaña otros momentos destacados de la campaña, como sus visitas a restaurantes populares, actos masivos y apariciones en medios, ofreciendo una perspectiva íntima del regreso de Trump al escenario político.

