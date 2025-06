DHS y USCIS lanzan fuerte advertencia para inmigrantes con parole humanitario que recibieron este correo

El 12 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que comenzará a emitir avisos de terminación del parole humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV). Según el comunicado oficial, estas notificaciones serán enviadas por correo electrónico a las direcciones registradas por los solicitantes al iniciar su trámite con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Los correos advierten que el parole queda cancelado y la autorización de trabajo revocada de forma inmediata. La medida se basa en una orden del presidente Donald Trump y en un fallo de la Corte Suprema que avaló el fin del programa. “El DHS notifica ahora a los beneficiarios que si no han obtenido estatus legal, deben salir de inmediato”, señala el texto. Expertos en inmigración afirman que esta acción afectará sobre todo a quienes no han solicitado asilo.

¿Qué pasará con los venezolanos con parole humanitario?

El abogado Ismael Labrador, en entrevista con el periodista Mario J. Pentón, explicó que, en general, el gobierno de EE. UU. otorga un plazo para que los inmigrantes sin estatus legal abandonen el país. No obstante, precisó que quienes ya cuentan con un trámite en curso no están obligados a salir. “Si no tienes ninguna posibilidad, es muy importante que consideres salir”, señaló.

Por su parte, la abogada Rosaly Chaviano explicó a Telemundo que, legalmente, quienes reciban una revocación del permiso de trabajo tienen 15 días para responder, durante los cuales la autorización sigue vigente. La medida del DHS afecta a los permisos de trabajo otorgados mediante el parole humanitario. Aquellos cubanos que ya iniciaron su proceso bajo la Ley de Ajuste Cubano deben solicitar el permiso laboral conforme a ese programa.

¿Por qué USCIS reanudó el parole humanitario?

El lunes 9 de junio, el USCIS anunció que acataría una orden emitida por un tribunal federal en Massachusetts, mediante la cual se instruye reanudar el análisis de solicitudes pendientes correspondientes a programas de parole humanitario, incluyendo el dirigido a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Según explicó la abogada Rosaly Chaviano, el reciente anuncio del DHS sobre la terminación inmediata del programa no contradice la directiva del USCIS. “Las adjudicaciones implican que la agencia debe finalizar los casos en pausa, ya sea con una aprobación o una negativa”, detalló la especialista.