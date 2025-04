DMV: nueva disposición entró en vigor y busca beneficiar a solicitantes de la Real ID en California

El 14 de abril, una nueva disposición entró en vigor en las agencias del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California para agilizar el proceso de solicitud del Real ID, el documento necesario para viajar dentro de Estados Unidos y acceder a instalaciones federales a partir del 7 de mayo. En respuesta a la creciente demanda por este tipo de identificación, varias oficinas del DMV en el estado ampliarán sus horarios de atención, específicamente para las personas que ya tienen cita para tramitar su Real ID.

Este cambio tiene como objetivo reducir los tiempos de espera que, según informes, han sido bastante largos en las últimas semanas, como se evidenció por la experiencia de María Díaz, una residente de Union City que acudió a la agencia del DMV en Fremont para iniciar su trámite. A pesar de haber hecho su solicitud en línea para agilizar el proceso, María tuvo que esperar más de tres horas para ser atendida. Con la nueva medida, las personas podrán acceder a los servicios del DMV con una hora de anticipación en ciertos horarios, lo que permitirá que el proceso sea más fluido.

California: ¿cuál es el nuevo horario de atención del DMV para solicitar la Real ID?

Desde el lunes 14 de abril y hasta el 27 de junio, el DMV en 18 agencias de California extenderá su horario de atención para facilitar la emisión del Real ID. Las nuevas horas serán de 7.00 a 8.00 a. m., de lunes a viernes, con la excepción de los miércoles. Esta hora extra será exclusivamente para aquellos que hayan realizado su cita previamente para obtener la Real ID.

En el Área de la Bahía, las sucursales de Fremont y Pleasanton serán las únicas que aplicarán este horario extendido. Este cambio es parte de un esfuerzo por reducir los tiempos de espera y dar respuesta a la alta demanda del Real ID, que ha generado una saturación de citas en muchas oficinas del DMV.

Nueva medida del DMV: ¿cómo beneficiará a los solicitantes de la Real ID?

La nueva disposición de extender el horario de atención tiene como objetivo beneficiar a quienes desean obtener su Real ID sin tener que esperar tanto tiempo. La medida se toma en respuesta a las quejas de largas filas y tiempos de espera que los solicitantes han experimentado recientemente. Al abrir una hora más temprano durante los días de semana, el DMV busca optimizar el proceso, permitiendo que más personas sean atendidas cada día.

El horario extendido se aplica a las citas programadas para la Real ID, lo que significa que quienes no tengan una cita para este trámite no se beneficiarán de este horario adicional. Además, aunque la Real ID no tiene una fecha límite para ser solicitada, se recomienda a las personas que aún no la han tramitado que aprovechen esta extensión del horario para evitar inconvenientes cuando la Real ID sea requerida para viajar o acceder a edificios federales a partir del 7 de mayo.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la Real ID en California?

Para tramitar la Real ID en California, es necesario presentar varios documentos que prueben tu identidad y residencia. A continuación, te indicamos los principales requisitos: