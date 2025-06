Estados Unidos: si viajas con esta cantidad de dinero y no lo declaras, la CBP te investigará y te arrestará

Viajar a Estados Unidos con grandes cantidades de dinero en efectivo puede generar problemas si no se siguen las regulaciones aduaneras. A partir de 2025, el gobierno federal implementará controles más estrictos en todos los aeropuertos internacionales del país. En caso de que se transporte una suma elevada de dinero sin declararla, los oficiales podrán confiscarlo en ese momento.

Esta medida aplica tanto a turistas como a residentes y ciudadanos estadounidenses, con el objetivo de combatir el contrabando de efectivo relacionado con delitos financieros. Por lo tanto, si llevas una cantidad superior a la permitida, es recomendable declararlo desde el principio para evitar inconvenientes y continuar tu viaje sin dificultades.

Atención, viajeros: si llevas esta cantidad de dinero serás investigado por el CBP

Transportar dinero en efectivo no es ilegal en Estados Unidos, pero existen normativas específicas que deben ser conocidas por todos. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señala que cualquier persona que ingrese o salga del país con más de US$10.000 dólares debe declarar esa cantidad.

Esta normativa es de aplicación universal. Su propósito no es confiscar el dinero, sino garantizar la transparencia y prevenir delitos financieros.

¿De qué manera puedes declarar el dinero que llevas a Estados Unidos?

Para cumplir con la normativa, es necesario rellenar el Formulario FinCEN 105, que puede completarse en línea antes del viaje, en formato impreso o directamente en el aeropuerto con la ayuda de un agente del CBP. Este proceso no es complicado, pero es fundamental hacerlo si llevas una cantidad igual o superior a US$10.000 dólares. Declarar el dinero no tiene repercusiones negativas, pero no hacerlo podría acarrear consecuencias mucho más graves.

Si decides no declarar el efectivo, el CBP tiene la autoridad para confiscarlo de inmediato, sin necesidad de una orden judicial. Esto se debe a que los aeropuertos son considerados puntos de control fronterizo de EE.UU., donde las leyes permiten un control más estricto. No importa si el dinero es legítimo o si lo has ahorrado con esfuerzo; si no lo declaras de manera adecuada, podrías perderlo al instante.

¿Cómo detectan el dinero que lleva un viajero en los aeropuertos de Estados Unidos?

La TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) dispone de escáneres de rayos X, perros detectores y otros sistemas que permiten identificar grandes sumas de dinero en maletas, bolsos o incluso en la ropa.

Cuando se detecta el efectivo, la TSA notifica al CBP o a otras agencias como la DEA (Administración para el Control de Drogas) o la policía del aeropuerto, las cuales tienen la autoridad para incautar y realizar una investigación del caso.

Es importante señalar que si el efectivo es retenido, se te entregará un recibo de custodia y, en un plazo de hasta 60 días, recibirás una carta oficial de incautación (denominada NOS). Este documento explica el proceso para iniciar un reclamo legal y tratar de recuperar el dinero.

