Esta es la autopista flotante de 180 kilómetros sobre el mar que conecta 44 islas en Estados Unidos

La Overseas Highway es una de las infraestructuras más sorprendentes y funcionales de Estados Unidos. Esta autopista flotante de 180 kilómetros conecta la península de Florida con 44 islas del archipiélago de los Cayos, permitiendo un tránsito directo entre Miami y Key West. Gracias a un sistema de 42 puentes construidos sobre el océano Atlántico, facilita el acceso a zonas antes inaccesibles y ha revolucionado el transporte, el turismo y la economía de la región.

Este proyecto, financiado mayormente por inversión privada, aprovecha antiguos puentes ferroviarios que fueron transformados para el tráfico vehicular, y su trazado ofrece no solo utilidad sino también un espectacular recorrido visual. Conecta hoteles, comunidades y atracciones turísticas, mejorando la movilidad de residentes y visitantes y afianzando el desarrollo económico del sur de Florida.

La carretera tiene un sistema de 42 puentes construidos sobre el océano. | Centro para la Interpretación del Uso del Suelo (CLUI)

Origen ferroviario de la autopista flotante

El origen de esta obra se remonta al siglo XIX cuando Henry Morrison Flagler, empresario y cofundador de Standard Oil, soñó con desarrollar el turismo en Florida. Su visión lo llevó a construir un ferrocarril que uniera la costa atlántica con Miami y que posteriormente se extendió hasta los Cayos, siguiendo su inspiración en el Canal de Panamá. El proyecto ferroviario, iniciado en 1885 y concluido en 1912, enfrentó enormes desafíos, incluyendo huracanes que causaron la muerte de más de 100 trabajadores y grandes dificultades logísticas y económicas.

La línea férrea operó hasta 1935, cuando un huracán destruyó parte de la infraestructura. Posteriormente, en 1938 se decidió reutilizar los puentes para crear una carretera destinada a vehículos, que se convirtió en la actual Overseas Highway. Esta transformación simboliza la evolución de los medios de transporte y la capacidad humana para adaptar sus obras a nuevas necesidades.

Overseas Highway, una obra eficiente en Estados Unidos

Hoy, la autopista es un eje esencial para la región, conectando no solo ciudades y comunidades sino también siendo una atracción por sí misma. El recorrido atraviesa lugares como Key Largo, donde se encuentra la emblemática estatua “Christ of the Deep”, un punto de interés para buceadores; Islamorada, con su museo dedicado a la historia ferroviaria; y el famoso Puente de las Siete Millas, una obra maestra de la ingeniería naval con una extensión de casi 11 kilómetros.

El viaje completo por la autopista puede realizarse en aproximadamente cuatro horas, aunque muchos turistas optan por detenerse en diversos puntos para disfrutar de la belleza natural y las actividades recreativas. Además, la ruta es vital para el transporte de mercancías y residentes, impulsando la economía local y el sector turístico.

La Overseas Highway se destaca como una de las obras de ingeniería más impresionantes en Estados Unidos. | Emo Viajes

Además, la Overseas Highway es también un símbolo cultural y ha sido escenario de múltiples producciones cinematográficas, consolidándose como una de las carreteras más singulares y emblemáticas de Estados Unidos.

