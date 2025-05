Atención, viajeros en EEUU: CBP recuerda que no debes olvidar esta importante información para ingresar al país sin problemas

Si tienes pensado ingresar a Estados Unidos, existe una advertencia que resulta fundamental no pasar por alto. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hace un recordatorio para que todos los viajeros tengan presente un requisito indispensable al cruzar la frontera.

Independientemente de si arribas en avión, por carretera o en embarcación, esta normativa es obligatoria para todas las personas, sin distinción alguna de su nacionalidad o condición.

¿Qué importante información debes brindar para ingresar a Estados Unidos sin problemas?

Si tienes planes de viajar a Estados Unidos, hay una norma que no debes pasar por alto: es obligatorio declarar todos los productos agrícolas que lleves contigo. La CBP enfatizó esta obligación al renovar una de sus alertas más relevantes para cualquier persona que cruce la frontera, sin importar el lugar de origen.

En su sitio oficial, la CBP detalló que todos los viajeros deben informar si transportan carnes, frutas, verduras, semillas, tierra, plantas, animales o cualquier artículo derivado de origen vegetal o animal.

¿Por qué es importante declarar todos los productos agrícolas que lleves contigo? Esto dice la CBP

Algunos productos importados a Estados Unidos desde el extranjero están sujetos a restricciones conforme a las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Los artículos agrícolas prohibidos pueden contener plagas y enfermedades animales extranjeras que representan un riesgo significativo para los cultivos, el ganado, el medio ambiente estadounidense y sectores clave de la economía nacional.

Por esta razón, es fundamental declarar estos productos agrícolas respondiendo 'Sí' en la pregunta 11 del Formulario de Declaración 6059B de la CBP. También debe marcar 'Sí' si ha estado en contacto con una granja o cerca de animales, ya que un especialista en agricultura podría necesitar inspeccionar su calzado o equipaje en busca de restos de tierra que puedan portar enfermedades exóticas, como la fiebre aftosa.

¿Cuáles son las consecuencias de no declarar los productos agrícolas que llevas contigo en tu viaje a EE.UU.?

Los productos agrícolas prohibidos que los viajeros no declaren son retenidos y eliminados por los especialistas agrícolas de la CBP. Además, no declarar artículos agrícolas restringidos puede llevar a sanciones civiles, que pueden llegar hasta US$1.000 por la primera infracción cuando se trata de cantidades no comerciales.

En caso de que se considere que los productos tienen fines comerciales, las multas serán considerablemente más elevadas. Estas mismas penalizaciones también se aplican a los productos agrícolas prohibidos que se envíen mediante correo internacional.

